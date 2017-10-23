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Uçaktaki bir yolcu hostese 'canlı bombayım' deyince...

Erzurum'da, bir yolcunun, uçaktaki kabin görevlisine şaka yapmak için "canlı bomba" olduğunu söylediği iddiası üzerine özel bir havayolu firmasının Erzurum-Ankara seferi 15 dakika rötarlı yapıldı

Uçaktaki bir yolcu hostese 'canlı bombayım' deyince...

Erzurum'da, bir yolcunun, uçaktaki kabin görevlisine şaka yapmak için "canlı bomba" olduğunu söylediği iddiası üzerine özel bir havayolu firmasının Erzurum-Ankara seferi 15 dakika rötarlı yapıldı

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:12
Uçaktaki bir yolcu hostese 'canlı bombayım' deyince...
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ERZURUM'DA, bir yolcunun, uçaktaki kabin görevlisine  şaka yapmak için "canlı bomba" olduğunu söylediği iddiası üzerine özel bir  havayolu firmasının Erzurum-Ankara seferi 15 dakika rötarlı yapıldı. 

Erzurum Havalimanı'nda, özel bir havayolu firmasının Erzurum- Ankara  seferini yapmaya hazırlanan TK 7071 sefer sayılı yolcu uçağına binen ve ismi  açıklanmayan bir memurun durumundan şüphelenen kabin görevlisi, kendisine  çantasında ne olduğunu sordu.
 
Söz konusu kişinin "canlı bomba" olduğunu söylemesi üzerine durum  havalimanı polisine bildirildi.
 
Görevlilerce uçaktan indirilen kişi, uçağın yanına gelen polislerce  üst aramasının yanı sıra çantaları ve el bagajının kontrol edilmesi sonrası  havalimanındaki güvenlik noktasına götürüldü.
 
Polislerce burada alınan ifadesinde canlı bomba olmadığını, şaka  yaptığını söyleyen yolcu hakkında tutanak tutuldu. Bu yolcu, tutanak sonrası  tekrar uçağa alındı.
 
Diğer yolcuların tepki gösterdiği olayın ardından uçak 15 dakikalik  gecikme sonrasında Ankara'ya hareket etti.
 

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