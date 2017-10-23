Uçaktaki bir yolcu hostese 'canlı bombayım' deyince...

ERZURUM'DA, bir yolcunun, uçaktaki kabin görevlisine şaka yapmak için "canlı bomba" olduğunu söylediği iddiası üzerine özel bir havayolu firmasının Erzurum-Ankara seferi 15 dakika rötarlı yapıldı.

Erzurum Havalimanı'nda, özel bir havayolu firmasının Erzurum- Ankara seferini yapmaya hazırlanan TK 7071 sefer sayılı yolcu uçağına binen ve ismi açıklanmayan bir memurun durumundan şüphelenen kabin görevlisi, kendisine çantasında ne olduğunu sordu.



Söz konusu kişinin "canlı bomba" olduğunu söylemesi üzerine durum havalimanı polisine bildirildi.



Görevlilerce uçaktan indirilen kişi, uçağın yanına gelen polislerce üst aramasının yanı sıra çantaları ve el bagajının kontrol edilmesi sonrası havalimanındaki güvenlik noktasına götürüldü.



Polislerce burada alınan ifadesinde canlı bomba olmadığını, şaka yaptığını söyleyen yolcu hakkında tutanak tutuldu. Bu yolcu, tutanak sonrası tekrar uçağa alındı.



Diğer yolcuların tepki gösterdiği olayın ardından uçak 15 dakikalik gecikme sonrasında Ankara'ya hareket etti.

