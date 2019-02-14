Uçakta telefon kullananlar yandı: Karar yayınlandı...

BUGÜN Resmi Gazete‘de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanacak olan cezaların tutarları belli oldu.

Yeni düzenlemeye göre, uçakta telefonu açık bırakmanın cezası 2.124 TL olarak açıklandı. Bu ceza ile beraber, ayrıca izinsiz drone uçuranlara da verilecek olan para cezası da artırıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda izinsiz drone uçurmanın cezası ise, 8.498 TLolarak güncellendi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 20:39