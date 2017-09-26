Uçak biletlerine zam

IMMARSAT isimli bilişim şirketinin yaptığı araştırmaya göre uçaklarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bilet fiyatlarına da zam yapılacağı ortaya çıktı.
Bloomberg’de yer alan haberde araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Buna göre internet hizmetiyle birlikte uçak biletlerine dört dolar daha fazla ödenecek.
London School of Economics’in yaptığı araştırmaya göre uçakta internet pazarı 130 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olacak.
Uçakta internet hizleti hali hazırda 53 şirket tarafından veriliyor. Bilhassa Asya ülkelerinden gerçekleştirilen uzun uçuşlarda internet hizmeti daha yaygın olarak kullanılıyor.
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