Uçak biletine 'Zam' talebi 

HAVA yolu şirketleri dolar kurundaki ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, enflasyon, işçilik ve diğer maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek 352 TL olan 'tavan fiyat'ın yükseltilmesini istedi. Ankara'da Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nı ziyaret eden havacılık sektörü, artan maliyetlerin bir kısmını bilet fiyatlarına yansıtmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Biletlerin bir bölümünde fiyatların serbest bırakılmasını istediler.

Havayolu şirketleri, başta akaryakıt olmak üzere artan maliyetlerine işaret ederek, ekonomi sınıfı biletlerde halen 352 TL olarak uygulanan 'tavan fiyat'ın yukarı çekilmesini talep etti. Aynı kategoriye giren biletlerin bir bölümünde de satış fiyatının serbest bırakılmasını, böylece şirketlerin bilet pazarlama ve gelir yaratma marjının genişletilmesini gündeme getirdi.

UÇUŞ SAYILARINI AZALTTILAR

Şirketler, bir yandan Ankara’da görüşme yaparken, diğer yandan da operasyonel maliyetlerini kısmak için düğmeye bastı. Bazı hatlarda uçuş sayılarını azalttı. Böylece, özellikle yolcu sayısının düşük ya da uçuştan sağlanan gelirin giderleri karşılamadığı hatlarda frene basıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 18:52