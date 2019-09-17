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Uçak biletine iklim zammı

Almanya, iklim korumasına yönelik önlemler paketini ve politikaları cuma günü açıklayacak

EKONOMİ 17.09.2019, 18:02 17.09.2019, 18:05
Uçak biletine iklim zammı
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ALINACAK önlemler arasında bulunan yeni vergilerin özellikle uçak biletlerini arttırması bekleniyor. Almanya’da iklim korumasına yönelik önlemler paketi üzerinde uzun zamandır yürütülen çalışmalar cuma günü tamamlanıyor. Bakanlardan oluşan ve “İklim Kabinesi” adı verilen çalışma grubu, alınacak önlemleri cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Partilerin de kendi pozisyonlarını belirlediği iklim konusunda hükümetin büyük ortağı CDU, üzerinde çalıştığı programının merkezine ulaşımda karbondioksitin düşürülmesini aldı.

VERGİYİ 3 KAT ARTIRMAK İSTİYOR
CDU, çevreyi kirleten sera gazı ve karbondioksit üretimine yol açan ulaşım araçlarının biletlerine ek vergi istiyor. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının caziplikten çıkması için vergi artışına gidilecek. CDU, iç hat uçuşlarında vergiyi iki, hatta üç kat artırmak istiyor. CDU bununla yolcuların uçak yerine demiryollarına yönelmesini sağlamayı amaçlanıyor. Ayrıca doğal gaz, benzin ve kalorifer yakıtına da yeni vergilerin konmasından yana.

#Almanya #iklim
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