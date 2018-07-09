Uçak bileti fiyatlarını fırlatacak gelişme

YOLCU BAŞINA KAR 7.76 DOLAR



HAVA yolu şirketlerinin geçen yıl 38.8 milyar dolar kar elde ettiğini ifade eden IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, ''Bu sağlam bir performans. Ancak hava yolu şirketlerinin şoklara karşı tamponu sadece 7.76 dolar. Bu, hava yolu şirketlerinin kişi başı elde ettiği karı ifade ediyor. Bu yıl hava yolu şirketlerinin yolcu başına elde ettiği kar yüzde 4.1 oranında azalacak.'' dedi.



''UFUKTA KARA BULUTLAR GÖRÜNÜYOR''



Artan hava yolu maliyetleri, gümrük savaşları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle ufukta ka bulutlar göründüğünü dile getiren Juniac, ''Havacılık özgürlüğün sektörüdür ve insanları daha iyi hayatlar kurmaları için özgürleştirir. Hükümetlerin bunun farkına vararak havacılık sektörünü sürdürülebilir hale getirmeleri gerekir. Sınırların insanlara ve ticarete açılması havacılık sektörü için en iyisidir.'' dedi.