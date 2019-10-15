Uçak bileti fiyatlarında yeni dönem resmen başladı!
Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarındaki astronomik artışını engellemek adına tek yön için belirlenen 450 TL'lik tavan ücret, havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.
HAVA yolu şirketleri, 2017 yılında iç hat bilet fiyatlarında 352 TL olarak belirlenen tavan ücretin, artan maliyetleri gerekçe göstererek artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında tavan ücret 450 TL'ye çıkarılırken, bilet satışları da yeni tavan ücretine göre yapılmaya başlandı. Hava yolu şirketlerinin bilet satış sayfalarında, yoğun taleplerin alındığı noktalarda yeni tavan ücretin uygulandığı görüldü. Taleplerin yoğun olduğu noktalara, ekonomi uçuşlarında tek yönde sınıflarına göre bilet fiyatları da değişiyor. Yeni tavan ücreti ile iç hatlar uçuşu yapacak yolcular business sınıfı hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık 450 TL' den fazla bilet ücreti ödemeyecek.
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