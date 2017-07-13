Üç ortak 1.2 milyar dolarlık rüzgara kapıldı

SİEMNS Gamesa Renewable Energy, Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji Grubu’nun üçlü bir konsorsiyum oluşturarak rüzgar enerjisi YEKA ihalesine birlikte gireceklerini açıkladı.

Siemens Gamesa Renewable Energy, Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji Grubu, 1-1.2 milyar dolar olması beklenen YEKA ihalesine birlikte girebilmek için konsorsiyum anlaşması imzaladı.

Ekipman ve teknolojide en az yüzde 65 yerlilik şartı taşıyan ve 27 Temmuz’da son tekliflerin alınacağı YEKA projesi çerçevesinde toplam 1.000 megavatlık rüzgar santrali kurulması planlanıyor. Üçlü konsorsiyum, uzun vadeli işbirliğini hedefleyerek, ilerleyen yıllarda gerçekleştirilmesi muhtemel YEKA projelerini de birlikte değerlendirecek.

Söz konusu konsorsiyum, ayrıca Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji’nin ortak olduğu 210 megavat gücünde 2 rüzgar santralinin de Siemens teknolojisiyle kurulumunu gerçekleştirecek.

Zonguldak Rüzgar Enerjisi Santrali, 120 megavat gücünde olacak ve yılda 366 milyon kilovatsaat enerji üreterek 110 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer alması planlanan Bozüyük Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücü de 90 megavat olacak. Santral, yılda 300 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

1.000 megavat kapasiteli

Rüzgar YEKA ihalesinin tarihi, 27 Temmuz’da son tekliflerin alınmasının ardından daha sonra duyurulacak. İhaleyi kazanan grup Kayseri-Niğde’de 200, Sivas’ta 200, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ’da 700, Ankara-Çankırı-Kırıkkale’de 200, Bilecik-Kütahya-Eskişehir’de 150, Malatya’da 150 ve Burdur-Denizli-Uşak’ta 100 megavat olmak üzere toplamda 1.000 megavat kapasite oluşturacak şekilde bu bölgeler arasından seçim yapabilecek.