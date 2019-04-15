Üç ayaklı vergi reformu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin önemli ayaklarından birini de yeni vergi sistemi oluşturuyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yeni sistem, az kazanandan az vergi alınması üzerine kurulurken, asgari ücretlinin yükü azalacak. Vatandaşı koruyan Mükellef Hakları İcra Kurulu oluşturulacak, ek vergi değil güçlü beyan dönemi başlayacak. Vergi reformu kapsamında hayata geçirilmesi beklenen 10 önemli başlık şöyle:

EK VERGİ DEĞİL, GÜÇLÜ BEYAN SİSTEMİ

Ek vergi olmayacak, beyan sistemi güçlendirilecek. Finansal araçlar ile bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamaları uyumlaştırılacak.



AZ KAZANAN AZ VERECEK

Devlet az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak. Gelir Vergisi dilimleri masaya yatırılacak.



İSTİSNA VE MUAFİYETLER

Sosyal, ekonomik hedefler dikkate alınarak istisna ve muafiyetler yeniden düzenlenecek.



KURUMLAR VERGİSİ DÜŞECEK

Mevcut uygulamada geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan Kurumlar Vergisi kademeli olarak düşürülecek.



HAKSIZ REKABET BİTECEK

Öz kaynak kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak. Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar gözetilecek.



MÜKELLEF HAKLARINA KORUMA

Mükellef Hakları İcra Kurulu kurulacak. Mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkân sağlanacak.



GİRİŞİMCİYE VERGİ DESTEĞİ

Girişimcilere, yeni iş kuranlara vergide kolaylık sağlanacak.



USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK

Vergi usulsüzlükleriyle mücadelede güçlü bir denetim yapısı kurulacak.



MÜKELLEF MEMNUNİYETİ

Mükellef memnuniyeti düzenli olarak ölçülecek, eksikler anında giderilecek.



İŞLETMELER DESTEKLENECEK

Sermaye artırımına giden, halka arz yapan küçük işletmeler indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak.