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Üç ay önce peynir ekmek gibi satılan üründe son durum

Çocuklar stres çarkından hevesini aldı bir dönem 150 TL'ye satılan ürünün fiyatı 5 liraya kadar düştü. Ürünün sağlığa zararlı olduğu yönündeki iddialar da satışları etkiledi

Üç ay önce peynir ekmek gibi satılan üründe son durum

Çocuklar stres çarkından hevesini aldı bir dönem 150 TL'ye satılan ürünün fiyatı 5 liraya kadar düştü. Ürünün sağlığa zararlı olduğu yönündeki iddialar da satışları etkiledi

21 Eylül 2017 Perşembe 12:05
Üç ay önce peynir ekmek gibi satılan üründe son durum
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TÜM dünyada ve Türkiye’de bir dönem adeta peynir ekmek gibi satan stres çarklarına artık ilgi azaldı. Ürünü satanlar bu ilginin azalma nedeni olarak oyuncağın, çocukların dikkatini dağıttığı yönünde iddialarla gündeme gelmesini gösteriyor. Bir dönem 100 TL ile 150 TL arasında satılan stres çarkları şimdilerde 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Ancak vatandaş bu kadar ucuzlamış olmasına rağmen yüzüne bile bakmıyor. Popülerliğini koruduğu dönemde mağazalarda yok satan bu oyuncak şimdilerde esnafın elinde patladı. Eminönü’nde bu oyuncağı satan esnaflar, “Stres çarkları elimizde kaldı. Satamıyoruz’ dedi.

AİLELER OYUNCAĞI YASAKLADI

Birçok ülkede neredeyse yok satan bu oyuncağın bazı ülkelerde kullanımı yasaklanmasıyla birlikte aileler de bu oyuncağı çocuklarının elinden aldı. Stres çarklarının çocukların dikkatini dağıttığı gerekçesiyle kullanımına izin verilmemesi Türkiye’deki satışları olumsuz yönde etkiledi. Mallar oyuncağı stok yapan Eminönü esnafının elinde kaldı.

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BU İŞ ARTIK BİTTİ

Eminönü’nde yaklaşık 10 yıldan beri esnaflık yapan Hasan Uzun, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bir ara 100-150 TL’ye sattığımız stres çarkı modellerini, şimdi 2 TL ile 5 TL arasında satıyoruz ama kimse almıyor. Bu iş artık bitti.” şeklinde konuştu. ‘Bu stres çarkı furyası nasıl bitti?’ sorumuza ise Hasan Uzun şöyle cevap verdi.:

“Haberlerde stres çarkı stresi azaltmıyor yönünde ve çocukların dikkati dağıtıyor yönünde haberlerin çıkması stres çarkı satışlarımızı olumsuz yönde etkiledi. Ayrıca Eminönü’nde  bir dönem herkes bu işi yaptı. Çünkü kazancı çok iyiydi. Karpuzcusundan, manavcısına, simitçisinden çaycısına  herkes stres çarkı satıyordu. Arz talep dengesini düşündüğümüzde örnek veriyorum, eskiden 1 milyon stres çarkı vardı. Ama herkesin bu işe el atmasıyla bu sayı 100 milyona çıktı ve bu oyuncaklar birçok esnafın elinde patladı.” ifadelerini kullandı.

“BEN HALA OYNUYORUM”

Röportaj yaptığımız sırada dükkana müşteri olarak gelen Sinan Kargı, sozcu.com.tr’ye yaptığı konuşmasında, “İlk olarak bu ürünü, Amerika ve İngiltere’de torna tezgahı olanlar yaygınlaştırdı. Bu oyuncağı gören herkes beğenip aldı. Ancak yapılan haberler ürünün satışını çok düşürdü. Ama ben seviyorum hatta çantamda da var. Yanımda taşıyorum ve oynuyorum da.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Stres çarkı
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