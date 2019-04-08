TV fiyatları uçuşa geçti! İşte özelliğine göre fiyat değişimi

TÜM basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, kampanya fiyat takibinin yanı sıra online satış kanalı fiyatlarını da raporlayan BrandZone, Haberler.com'a özel olarak TV kategorisindeki online fiyat değişimlerini inceledi. BrandZone; TV kategorisinde 307 tane ürünü; fiyat değişimleri, ürün özellikleri ve boyutlarına göre ayrıştırarak, e-ticaret sitelerindeki fiyatlarını ele aldı. BrandZone'nun incelediği e-ticaret siteleri arasında vatanbilgisayar.com, teknosa.com.tr, mediamarket.com.tr, Hepsiburada (Pazaryerleri harici), Amazon (Pazaryerleri harici), arcelik.com, beko.com.tr, vestel.com.tr, shop.samsung.com/tr, grundig.com.tr yer aldı.

FİYATLARDA REKOR ARTIŞ

İki kat daha uzun ve iki kat daha geniş olan 3840×2160 çözünürlüğü ile 4K Ultra HD TV'ler; 8.1MP'lik bir görsel gösterebilme kapasitesine sahipler. 4K Ultra HD kategorisindeki televizyonlarda rekor fiyat artışı, yüzde 46'lık oranla 50 inç ekran boyutuna sahip televizyonlarda görüldü. 2018 Mart ayında 2 bin 919 TL ile satışa sunulan 50 inçlik 4K Ultra HD TV'ler, 2019 Mart ayında 4 bin 253 TL'den satışa sunuldu.

Ekran boyutu 43 ve 65 inç olan 4K Ultra HD TV'lerin fiyatları ise yüzde 44 oranında artış gösterdi.2018 Mart ayında 8 bin 47 TL ile satışa sunulan 65 inçlik 4K Ultra HD TV'ler, 2019 Mart ayında 11 bin 627 TL'den satışa sunuldu. 2018 Mart ayında 2 bin 539 TL ile satışa sunulan 43 inçlik 4K Ultra HD TV'ler, 2019 Mart ayında 3 bin 651 TL'den satışa sunuldu.

55 inçlik 4K Ultra HD TV'lerin fiyatı yüzde 35 artarak bir yıl içerisinde 4 bin 704 TL'den 6 bin 355 TL'ye yükseldi. 49 inçlik 4K Ultra HD TV'lerin fiyatı ise yüzde 34 artarak bir yıl içerisinde 3 bin 603 TL'den 4 bin 840 TL'ye yükseldi. En az fiyat artışı ise 75 inçlik 4K Ultra HD TV'lerde yaşandı ve fiyatları bir yılda yüzde 5 artarak 22 bin 589 TL'den 23 bin 758 TL'ye yükseldi.

4K ULTRA HD ÖZELLİKTE OLMAYAN TV'LERDE DE FİYATLAR YÜKSELDİ

4K Ultra HD özellikte olmayan TV'lerde de fiyat artışı görüldü. BrandZone verilerine göre; en yüksek fiyat artışı, yüzde 44'lük oranla 24 inç ekran boyutlu TV'lerde yaşandı. 2018 Mart ayında 758 TL'den satılan 24 inçlik TV'lerin fiyatı 2019 Mart ayında bin 090 TL'ye yükseldi. 43 inç ekran boyutuyla 2018'de bin 891 TL'den satılan TV'lerin fiyatı yüzde 43 artarak 2 bin 705 TL'ye yükseldi. 49 inç ekran boyutuyla 2018'de 2 bin 361 TL'den satılan TV'lerin fiyatı yüzde 32 artarak bir yıl içerisinde 3 bin 117 TL'ye yükseldi.

32 inçlik televizyonların fiyatları ise bir yıl içerisinde yüzde 27'lik fiyat artışıyla bin 261 TL'den bin 603 TL'ye yükseldi. 4K Ultra HD özellikte olmayan TV'lerde en düşük fiyat artışı 40 inçlik TV'lerde yaşanırken; fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 23 artarak bin 810 TL'den 2 bin 232 TL'ye ulaştı.

EN ÇOK FİYATLARI DEĞİŞEN ÜRÜNLER

BrandZone verilerine göre; 516 fiyat değişimiyle Samsung'un Smart LED TV'si fiyatı en çok değişen ürün olurken; 438'lik fiyat değişimiyle Philips'in LED TV'si ikinci; 394'lik fiyat değişimiyle yine Philips'in UHD LED TV'si üçüncü sırada yer aldı.

380'lik fiyat değişimiyle Samsung'un UHD LED TV'si dördüncü sırada; 365'lik fiyat değişimiyle LG'nin UHD Smart TV'si beşinci sırada yer buldu.