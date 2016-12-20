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12 Mart Günlük Burç Yorumu

TÜSİAD'dan ilk açıklama

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a gerçekleştirilen suikaste ilişkin bir açıklamada bulundu

TÜSİAD'dan ilk açıklama

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a gerçekleştirilen suikaste ilişkin bir açıklamada bulundu

20 Aralık 2016 Salı 07:07
TÜSİAD'dan ilk açıklama
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TÜSİAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Ankara'da gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Değerli diplomat Büyükelçi Karlov'un başta ailesi olmak üzere Rusya halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin bir an önce açıklığa kavuşmasını diliyoruz." 
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TÜSİADTürk Sanayicileri Ve İş Adamları DerneğiI Andrey Gennadiyeviç Karlov
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