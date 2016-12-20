TÜSİAD'dan ilk açıklama

TÜSİAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a Ankara'da gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Değerli diplomat Büyükelçi Karlov'un başta ailesi olmak üzere Rusya halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin bir an önce açıklığa kavuşmasını diliyoruz."

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