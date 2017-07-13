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TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir yazılı açıklama yayınladı

TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir yazılı açıklama yayınladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:51
TÜSİAD'dan 15 Temmuz açıklaması
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TÜSİAD'IN  açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hedef çağdaş bir Türkiye başlığı kullanılarak şu görüşlere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti bir yıl önce, 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. Darbe girişiminin hemen ardından uluslararası medyada yayınladığımız ilan metninde de ifade ettiğimiz üzere, “demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek ve hukukun üstünlüğünü güçlendirerek önlenebilir. Güvenlik ve özgürlük birbiri ile çelişkili değil, aksine birbirini tamamlayan temel önceliklerdir. Bu hain girişime karşı ilk anlardan itibaren toplum olarak çok önemli bir demokrasi sınavı veriyoruz. Halkımız, Cumhurbaşkanımız, Parlamentomuz, Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşları ve toplumumuzun tüm kesimleri 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize sahip çıktı.  Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.Darbe girişiminin hemen ardından dünyanın önde gelen iş dünyası kurumlarının üyesi olarak muadil kuruluşlarımızı, dış temsilciliklerimizi, şirketlerimizin uluslararası ilişkilerini ve tüm küresel ilişkiler ağımızı kapsayan iletişim çalışmalarımızda, her zamanki temel mesajımızı vermeye özen gösterdik: Türkiye'nin demokratik geleceğine inancımız tamdır.

Toplum olarak demokrasi için verdiğimiz mücadele önümüzdeki döneme de ışık tutmalıdır. Türkiye özgürlükler, adalet ve refah ülkesi olarak ancak toplumsal uzlaşma ve çoğulculuk içinde 15 Temmuz'un yarattığı sarsıntıyı geride bırakabilir. Darbe girişiminin arkasındaki karanlık emelleri engellemenin en etkili yolu Türkiye'nin bir an önce olağan bir döneme geçmesi ve milli menfaat konularımızı içeren reform gündemine yoğunlaşmasıdır: Bu çerçevede Demokrasi ve Milli Birlik içinde güçlü bir Türkiye için önceliklerimiz: Erkler arasında denge ve denetime, güçlü parlamentoya, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine dayalı çağdaş demokrasi düzeni;Demokratik standartların ve küresel rekabetçiliğinin en etkin kaynaklarından biri olan AB sürecini kararlılıkla sürdürmek; Başta eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma hayatı standartları olmak üzere tüm sosyal alanlarda çağdaş bir yaklaşımla ilerlemek; Dijital dönüşümü gerçekleştirerek, sanayi devrimini tüm boyutlarıyla ele almak; bilim, teknoloji ve inovasyon yetkinliğini hızla geliştirmektir. Ülkemiz karşıtı siyasal örgütlenmelere ve FETÖ, PKK ve DAEŞ gibi tüm terör odaklarına karşı en etkili mücadele, bu alanlarda milli birlik ve toplumsal çoğulculuk anlayışı ile hareket etmektir. Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere bireysel, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlardaki özgürlüklerin erdem, gurur ve uluslararası etki kaynağı olduğu bir Türkiye, 21. yüzyılda hızla yükselen bir ülke olacaktır. TÜSİAD olarak bu süreçte evrensel demokratik ilkelerin ve Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olmaya ve bu yönde emek vermeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD15 TemmuzAÇIKLAMA
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