TÜRSAF'tan TÜRSAB'a ziyaret

SAĞLIK turizmi başta olmak üzere turizm sektörüne ilişkin konuların istişare edildiği görüşmenin ardından Başkan Yazan, Bağlıkaya'ya teşekkür ederek plaket ve Alaaddin Keykubat figürü hediye etti. Oldukça başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Yazan, "Turizm, farklı kollarla birbirine bağlı bir sektör. Deniz, kum, güneş gibi sağlık da bu sektörün bir parçası haline geldi. Bu anlamda TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya bir ziyaret gerçekleştirdik ve fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
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