Türksat'tan satış ve kar rekoru

Türksat AŞ, coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere ve televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen geçen yıl tarihinin en yüksek net satış ve kar rakamlarına ulaştı

Türksat'tan satış ve kar rekoru
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TÜRKSAT'IN faaliyet raporundan derlediği bilgiye göre,  şirket, ülkenin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmeye ve fark yaratan  işlere imza atarak sağlam temeller üzerinde yükselmeye çalışıyor.
Coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere,  televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen 2018 yılında, Türksat  tarihinin en yüksek net satışları, faaliyet karı, Faiz, Vergi ve Amortisman  Öncesi Kar (FAVÖK) ve dönem karı sonuçlarını elde etti.
Bu yıl 15. yılını kutlayacak olan şirket, 2018'de yüzde 35 büyüyerek  net satışlarını 1,7 milyar liraya yaklaştırdı. Şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda  yüzde 53,2 artışla 601 milyon liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise bir önceki yıla  kıyasla 4,2 puan artarak yüzde 35,9 oldu. Geçen yılı 333 milyon liralık faaliyet  karı ve 491 milyon liralık dönem karıyla tamamlayarak başarılı bir yılı geride  bırakan şirketin, faaliyet karı yüzde 104, dönem karı ise yüzde 106 arttı. 
Türksat, 2018'de uydu, kablo, bilişim alanlarına yaptığı 1,1 milyar  liralık yatırımla Türkiye'nin geleceğine katkı sağladı. 
Uydu hizmetlerinde, birinci nesil Türksat 1B ve Türksat 1C haberleşme  uydularıyla 1990'lı yıllarda başlayan serüven, bugün beşinci ve altıncı nesil  uydular Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A üretim faaliyetleriyle planlandığı  şekilde devam ediyor. 
Kablo hizmetlerinde 4,1 milyona ulaşan kurulu kapasitesini diğer  operatörlerin kullanımına açarak kaynak israfının önüne geçen şirket, böylece  yeni gelir kaynakları oluşturdu. 
Şirket, ayrıca bu yıl diğer operatörlerin altyapılarını kullanarak  altyapısının olmadığı bölgelerde de hizmet vermeye hazırlanıyor. 
e-Devlet Kapısı'nda 2,5 milyar işlem ile 40 milyonun üzerinde  kullanıcının kamu hizmetlerinden daha hızlı ve rahat yararlanmasını sağlayan  şirketin, bilişim projelerinde kamunun bilişim çözüm merkezi olmaya yönelik  çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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