Türkiye’nin yüzde 40’ı daha hiç pizza yemedi

PİZZAYLA 90’ların başında uluslararası zincirlerin Türkiye’ye girmesiyle tanışılsa da yapılan araştırmalar Türkiye’de insanların yüzde 40’ının hiç pizza yemediğini gösteriyor. Dünyada yılda 40 milyar Dolar'lık pizza yenirken, Türk insanı henüz yılda 2 milyar TL’lik pizza tüketiyor. 2006 yılında kurulan Pizzabulls, Türk insanının damak tadına uygun ürünler sunarak pazardaki payını hızla artıran markalardan. Pastırmalı, kavurmalı ve acılı gibi çeşitlerin Türkiye’de çok sattığını söyleyen Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbey, Türkiye’de en çok satan fast food ürünlerinden döner ve lahmacunun tahtına göz diktiklerini belirtti.

'PİDEYE RAKİP OLDUK'

Pizzayla 90’ların başında uluslararası zincirlerin Türkiye’ye girmesiyle tanışsak da yapılan araştırmalar Türkiye’de insanların yüzde 40’ının hiç pizza yemediğini gösteriyor. Çünkü pek çok insan pizzanın Türk damak tadına uymadığını düşünüyor. 2006 yılında kurulan Pizzabulls bu araştırma verilerinden hareketle bir yandan pek çok markada yer alan pizza çeşitlerini sunarken, bir taraftan da Türk damak tadına uygun ürünler geliştirmek için çalışıyor. Hedef hiç pizza yemeyenlere de pizzayı sevdirmek. Bugün 45 şubeye ulaşan Pizzabulls’ta en çok satılan çeşitler de zaten pastırmalı, kavurmalı ve acılı pizzalar. Türkiye’de en çok satan fast food ürünlerinden döner ve lahmacunun tahtına göz diktiklerini söyleyen Pizzabulls CEO’su Kırbey, Karadeniz’de pideye rakip olduklarını anlattı.

HEDEFTE KARADENİZ VAR

Bölge insanının pideyi çok sevdiğini ve pizzayı kolay kolay benimsemeyeceğini düşündüğünü belirten Kırbey, “Karadeniz’deki şubelerimiz en iyi satış yapanlar arasında. Özellikle kavurmalı pizzayı çok sevdiler. Yakında bütün Karadeniz’e pizza servisi yapacağız” diye konuştu. Tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda geliştirdikleri ürünler olduğu gibi Pizzabulls ekibinden çıkan fikirleri de değerlendirdiklerinin altını çizen Kırbey, bunun için ödüllü yarışmalar düzenlediklerinden de bahsetti. Bugün Türkiye’de neredeyse 100 bin kişiye bir pizza dilimi düştüğünü belirten Kırbey, eski tüketim alışkanlıklarını yıkmanın kolay olmadığını belirtti.

'8 MİLYONA ÇIKARACAĞIZ'

Bugün 6 ilde 45 şubeye ulaştıklarını ifade eden Kırbey, yılı 60 milyon TL ciro ile kapatacaklarını ön gördüklerini, önümüzdeki yıla dair hedefi için “Önümüzdeki yıl ciroyu katlama hedefindeyiz. 2018’de 20 ilde 70 şubeye ulaşarak 120 milyon TL’lik bir ciro elde etme planlıyoruz. 2016 satılan toplam 2 milyon pizzayı, bu yıl 4 milyona, 2018’de ise 8 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’deki herkese pizza yedirme iddiasında olan Kırbey’in hedefi Türkiye ile sınırlı değil. Yakın zamanda Londra’da bir şube açmaya hazırlanan Kırbey, 2019’da ise dünyada en çok pizza tüketen Amerikalılara pizza satmayı planlıyor.

'2 SENEDE YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ ALINIYOR'

13 motor kuryeci kendi işinin patronu oldu. Pizzabulls’un dikkat çeken özelliklerinden biri de çalışanlarını iş sahibi yapması. Pizzabulls’ta geçmişte motorcu olarak çalışan 13 kişi bugün kendi işinin patronu olarak Pizzabulls şubesi işletiyor. Hatta birkaç Pizzabulls şubesi açıp çalışanlarına hisseler vererek işin bir parçası olmalarını da sağladıklarını aktaran Kırbey, bir Pizzabulls açmanın maliyetinin 100 bin Dolar olduğunu ve 2 senede yatırım geri dönüşünün alındığının da altını çizdi.