Türkiye'nin en kalabalık otogarının devri mahkeme kararıyla durduruldu

MAHKEME, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Mahkemenin İBB'ye devrini durdurduğu Esenler Otogarı'nın otoparkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla İSPARK'a devredilmişti.Otogar gelirinin yüzde 25’inin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) aktarılacağı ve Otogara giriş çıkışlarda ise ilk 1 saatin ücretsiz olacağı ifade edilmişti.
2016’daki darbe girişiminin ardından “15 Temmuz Şehitler Otogarı” adı verilen otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin (AVTER) sözleşmesi 4 Mayıs’ta sona ermişti. Esenler Otogarı, Metro Turizm’in patronu, firari Galip Öztürk’ün kızı olan Ayten Öztürk Ünal’ın patronu olduğu AVTER yönetimi altındaydı.
İmamoğlu: Yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran’da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, “Esenler Otogarı’nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz” demişti.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 19:36