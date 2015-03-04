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Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Ocak ayında Rusların yurtdışı turlarına talepleri yüzde 35 düşerken, Şubat ayında Türkiye turlarına ilginin artması ümit verdi

Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Ocak ayında Rusların yurtdışı turlarına talepleri yüzde 35 düşerken, Şubat ayında Türkiye turlarına ilginin artması ümit verdi

04 Mart 2015 Çarşamba 12:00
Türkiye'den vazgeçmiyorlar
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RUSYA Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin yabancı turlara olan ilgisinin azaldığını açıkladı. ATOR, Şubat ayında sadece Türkiye turlarına talebin arttığına dikkat çekti. Elde edilen verilere göre, ocak ayında yurtdışı turlarına yönelik talepler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Rus turistler yüzde 35 artış ile 2,5 milyon tur satın aldı. Satılan tur sayısında Aralık 2014'e oranla ise yüzde 28'lik düşüş yaşandı. En ciddi düşüş Avrupa turlarında saptandı. ATOR, internet üzerinden satın alınan turları dikkate alarak Ocak 2015'in en popüler turlarının listesini çıkardı. İlk üç sırada Mısır, Tayland ve Türkiye yer aldı. Bu 3 ülkeyi Vietnam, Çin, GOA, Finlandiya, İtalya, Hindistan ve Rusya iç turları takip etti. ATOR'dan yapılan açıklamaya göre, ülke içerisindeki turlardan en çok "Altın Çember" şehirleri ilgi gördü. Rusların yurt içinde en çok St. Petersburg ve Moskova'yı tercih ettiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 04.03.2015 11:04
Anahtar Kelimeler:
YurtdışıRusyaTürkiyeTur Talepleri
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