Türkiye’de tarım alanları azaldı

TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2016 yılı tarım alanları istatistiklerini açıkladı. Akyol, 2015 yılında Türkiye’deki toplam tarım alanı 239 milyon 336 bin 141 dekar iken, 2016 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 237 milyon 108 bin 697 dekara indiğini bildirdi. 2016 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 65,7’sinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiğini kaydeden Akyol, şunları söyledi:

“Yüzde 16,9’unu nadas alanı, yüzde 3,4’ünü sebze bahçeleri alanı, yüzde 14,0’ını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı ve binde 0,2’sini süs bitkileri alanı oluşturmaktadır. 2016 yılı geçici verilerine göre ülkemizde toplam tarım alanı miktarı en yüksek olan 5 il sırasıyla 19 milyon 600 bin 279 dekarla Konya, 12 milyon 56 bin 242 dekarla Ankara, 11 milyon 543 bin 201 dekarla Şanlıurfa, 7 milyon 977 bin 432 dekarla Sivas, 6 milyon 56 bin 114 dekarla Yozgat’tır. Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan 5 il ise sırasıyla Yalova, Ardahan, Artvin, Bingöl ve Hakkari olmuştur.”

Ege’de en fazla tarım alanı Manisa’da

Ege Bölgesi'nde 2015 yılında 27 milyon 953 bin 38 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2016 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalış göstererek 27 milyon 742 bin 595 dekar olduğunu dile getiren Akyol, “Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 milyon 931 bin 399 dekar ile Manisa olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 milyon 176 bin 276 dekar ile Uşak ili olmuştur. Manisa ilinde 2015 yılında 4 milyon 924 bin 311 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2016 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 4 milyon 931 bin 399 dekar olmuştur. Manisa ili bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 10’uncu, Ege Bölgesi illeri arasında da birinci il konumundadır. 2016 yılı geçici verilerine göre Manisa’daki tarım alanlarının yüzde 49,2’sini tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 2,4’ünü nadas alanı, yüzde 6,8’ini sebze bahçeleri alanı, yüzde 41,6’sını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı ve binde 0,2’sini de süs bitkileri alanı oluşturmaktadır” dedi.