Türkiye’de ilk defa üretildi!

KAHRAMANMARAŞ Kağıt Sanayi, makine yatırımı ve AR-GE çalışmalarının ardından Türkiye’de ilk defa ‘Gypsum Board’ alçıpan kağıdı üreterek hem yurt içi talebi karşılıyor hem ihracat yapıyor.Kahramanmaraş Kağıt Sanayi Mali ve İdari İşler Müdürü Güner Öngel, yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretimi yapılmayan ithal ürünleri kendi tesislerinde üretmek için makine yatırımı yaptıklarını ve AR-GE çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.Türkiye'nin bugüne kadar ihracatla karşıladığı ‘Gypsum Board’ alçıpan kağıdı ihtiyacını tesislerinden karşıladıkları ve tüm Ortadoğu ülkelerine ihraç eder hale geldiklerini anlatan Öngel, Çin’de kapanan kağıt fabrikalarının yükünü Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak aldıklarını kaydetti.Normalde aylık 16 bin, 17 bin ton mamul kağıt ürettiklerini belirten Öngel, "Üretim yelpazemizin içerisinde alçıpan kağıdı adı altında ürettiğimiz ‘Gypsum Board’ mamul kağıdımız da var. Türkiye’de üretimi gerçekleştirilemeyen bir kağıt türüdür. Bu kağıt türü ile ülkemize ciddi anlamda bir katma değer sağlanmıştır. Bugün yurt içi talebimiz daha çok olduğu için öncelikle iç piyasayı değerlendiriyoruz. Yurt dışındaki piyasaya da talepler sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yemşen ise şu anda Türkiye’de üretilemeyen dünyada nadir üretilen bir kağıt cinsini ürettiklerini belirterek, "Hurda kağıtlardan geri dönüşüm sağlıyoruz, bu yaptığımız geri dönüşüm ile ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyoruz. Ülkemizde bu kağıtlar hep ithal edilen bir kağıttı. Şu anda üretimini yapıyoruz. Bu kağıdı Gürcistan, İran, İsrail, Mısır, Tunus, Cezayir, Yunanistan, Hırvatistan ve Rusya’ya kadar birçok ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.