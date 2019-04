Türkiye’de bir ailenin 4 kişilik yemek maliyeti 10 yılda 23,58 TL arttı

TÜRKİYE'deki gıda enflasyonu mutfağa nasıl yansıyor? Evde pişen yemekler 10 yıl önce ne kadara mal oluyordu, şimdi ne kadar? İşte 2009, 2014 ve 2019 yıllarında beğendili kebap yapan bir ailenin maliyet farkı: 4 kişilik yemeğin 2009 yılında maliyeti 11 TL, 2014 yılında 17,65 TL, 2019 yılında ise 34,58 TL oldu. Son 10 yıllık dönemde fiyat farkı 23,58 TL oldu.

2017'DEN BU YANA HIZLI BİR YÜKSELİŞ VAR

Soğan, patlıcan, patates, kırmızı et gibi ürünlerdeki fiyat artışları sık sık haberlere konu oluyor ve tanzim satış noktaları kurulması ya da kırmızı et ithalatının önünün açılması gibi önlemleri gündeme getiriliyor. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış küresel tablodan farklı bir yön izliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her ay yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi neredeyse 10 yıldır yatay bir seyir izliyor. Türkiye'de ise özellikle 2017'den bu yana gıda fiyatlarında hızlı bir yükseliş var. Gıda enflasyonu sekiz aydır yüzde 20'nin altına inmiyor. Son iki buçuk yılda ise gıda fiyatları ayda ortalama yüzde 16 artıyor.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN SORUMLUSU KİM?

Bu tablonun en önemli nedenlerinden birisi çiftçinin girdi maliyetlerinin, yani mazot, yem, gübre gibi girdilerin ithalata dayalı olması olarak gösteriliyor. Bu da girdi maliyetlerinin TL'deki değer kaybına karşı duyarlı hale gelmesine, TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte tarımsal ürün üretiminin de daha pahalı hale gelmesine yol açıyor. Gıda fiyatlarındaki artıştan sorumlu tutulan bir diğer grup ise bu ürünlerin tarlalardan marketlere yolculuğuna aracılık yapanlar. Hükümet yetkilileri, bu aracıları aldıkları komisyonların ürünlerin perakende fiyatlarını artırmak ve haksız kazanç elde etmekle suçluyor.

FİYATLAR NASIL TESPİT EDİLDİ?

Yukarıdaki grafikte kullanılan yemekler, kırmızı et, beyaz et, balık, bakliyat ve farklı sebze türlerini içerecek şekilde seçildi. Yemeklerin hazırlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Kültür Portalı'nın "Geleneksel Mutfak" bölümündeki tarifler ve miktarlar esas alındı. Maliyet hesaplamasında tuz, yağ, karabiber, su gibi her mutfakta bulunan ve neredeyse hemen her yemekte kullanılan malzemeler eklenmedi. Fiyatlar içinse TÜİK'in enflasyon sepetinde kilogram bazında verdiği ücretler kullanıldı. (BBC)