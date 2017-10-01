Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
1 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
1 Ekim l 2017 Alanya...
banner468

Türkiye'yi ihya edecek gizli hazine "Sakin şehir"den çıktı

"Yerel halkın haberi olduğunu sanmıyorum." diyen Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, Bolu Göynük'te birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi

Türkiye'yi ihya edecek gizli hazine "Sakin şehir"den çıktı

"Yerel halkın haberi olduğunu sanmıyorum." diyen Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, Bolu Göynük'te birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi

01 Ekim 2017 Pazar 10:21
Türkiye'yi ihya edecek gizli hazine "Sakin şehir"den çıktı
banner404

SAHİP olduğu doğal güzelliklerini, kendine has kent dokusunu, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebilir kılan ve "Sakin Şehir" ünvanı alan  Bolu'nun  Göynük ilçesi,  Türkiye'nin gizli hâzinesi kaya gazı ile gündemde.

TÜRKİYE'NİN YENİ HAZİNESİ

Türkiye'nin yeni hâzinesi kaya gazı olabilir.  İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi ile Sergisi'nde (INERMA) konuşan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal,  Bolu'nun 15 bin 371 nüfuslu ilçesi göynük'te birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi.

ENERJİ ZİRVESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde,  İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleşen INERMA'nın ikinci gününde enerji çeşitleri masaya yatırıldı. Zirvenin ikinci gününde ısıtıldığında petrol ve gaz üreten organik bir kayaç türü olan shale gas (şeyi gazı) ya da bitümlü shale olarak da adlandırılan kaya gazı konuşuldu.

4 İLÇEDE REZERV BULUNUYOR

Önal,  Türkiye'de özellikle  Bolu  Göynük bölgesinde birkaç milyar ton düzeyinde kaya gazlı karbonlu tabakalar olduğunu aktardı.  Maden Tetkik Arama'nm (MTA) rezervleri araştırdığını belirten Önal "Yerel halkın bu durumdan haberi olduğunu sanmıyorum.  Maden Tetkik Arama (MTA) şu anda araştırıyor" dedi.

Göynük'teki hidrokarbondan petrol ve kömür üretilebileceğini ifade eden Önal şöyle konuştu:

"ABD'de çok önemli rezervler keşfedildi.  Türkiye'de yeni araştırmaya başladık. Üretim aşamasına geçmiş değiliz, arama ve laboratuvar aşamasında. Kaya gazı  Türkiye'ye 10 sene sonra gelir diye düşünüyorum."

Önal'ın verdiği bilgiye göre  Göynük'ten sonra en fazla kaya gazı rezervi,  Ankara'nın  Beypazarı ile  Nallıhan ve  Konya'nın  Ereğli,  Niğde'nin Bor ilçelerinde bulunuyor.

BAZI ÜLKELER YASAKLADI

Önal'ın verdiği bilgiye göre kaya gazının üretimi  Lüksemburg,  Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti ve  Hollanda'da yasaklı,  Türkiye'de ise üretim izni var.

Kaynak:  Habertürk

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıİstanbul Teknik ÜniversitesiAmerika Birleşik DevletleriTürkiye CumhuriyetiMaden Tetkik Arama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Antalya Ticaret Zirvesi gerçekleşti
1. Antalya Ticaret Zirvesi gerçekleşti
İmarda yeni dönem başlıyor
İmarda yeni dönem başlıyor
İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek!
İlaç fiyatları yılda bir kez değişecek!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim