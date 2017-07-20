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"Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek"

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat: "Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek" açıklamasında bulundu

"Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek"

DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Akat: "Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek" açıklamasında bulundu

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:35
"Türkiye'ye yatırımı 20 milyar doları geçecek"
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DIŞ  Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, "Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek." dedi.DEİK'in düzenlediği Türkiye'de Faaliyet Gösteren Azerbaycanlı İşadamları ile 6. Çalışma Yemeği etkinliğine DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, The European Azerbaijan Society (TEAS) Türkiye Direktörü Rena Rzayeva ve PASHA Bank Genel Müdürü Hikmet Cenk Eynehan katıldı. Etkinlikte konuşan Akat, 2000 yılında Azerbaycan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 326 milyon dolar olduğunu 2006 yılında bu rakamın 1 milyar 35 milyon dolara çıktığını belirterek, "2013'te ise 3 milyar 300 milyon dolara ulaştık. 2016 yılında bu rakam 1 milyar 600 milyon dolar oldu. Bu yılın da ilk 5 ayında 650 milyon dolar..." diye konuştu.

Akat, şunları kaydetti:

"Bu rakamların gerçek potansiyeli yansıtmadığı gibi iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari boyutunu göstermeye yettiğini düşünmüyorum. Azerbaycan'daki Türk yatırımlarının yanı sıra bugün Azerbaycan tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen küçük ve büyük çaplı yatırımların 2020 yılına kadar toplamı, 20 milyar doları geçecek. Elbette bu yatırımların içerisinde Socar'ın payı çok büyük. İzmir Aliağa'da Socar'ın 17 milyar dolarlık yatırımı söz konusu."

"EKONOMİMİZİ DAHA GÜÇLÜ SEVİYEYE GETİREBİLİRİZ"

TEAS Türkiye Direktörü Rzayeva ise Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununa dikkat çekmek için çalıştıklarını söyledi.

Rzayeva, "Azerbaycan'ı herkes petrol ülkesi olarak tanıyor. Fakat Azerbaycan'ın turizm ve lojistik sektörlerinde iş birliği yapmak için çok büyük potansiyeli var. Umarım DEİK'in destekleriyle iki ülke arasında stratejik ortaklığımız ve ekonomimizi daha güçlü seviyeye getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. PASHA Bank Genel Müdürü Hikmet Cenk Eynehan da Bakü merkezli PASHA Bank olarak Türkiye-Azerbaycan arasında ekonomik, sosyal iş birliğini güçlendirmek ve ikili ticareti arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.Eynehan, "Bu çalışmaları yaparken Türkiye-Azerbaycan arasında finansal köprü olmak, bölgedeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını ticari ve ekonomik ilişkilerden azami fayda sağlamak amacını güdüyoruz. Biz Azerbaycan ve Türkiye'nin gelişime katkı sağlamak, bölge genelindeki işletmeler arasında ilişkileri geliştirmek ve faaliyet gösterilen uzun ömürlü iş birlikleri tesis etmek istiyoruz." dedi. 

 

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Anahtar Kelimeler:
DEİK TürkiyeDış Ekonomik İlişkiler KuruluTürkiye - Azerbaycan İş Konseyi
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