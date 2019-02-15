Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın!

Türkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu

Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın!
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden  derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar 534 milyon dolarlık  doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti. 
Bu rakamda en büyük paya, geçen yıl 4 milyar 234 milyon dolarlık  doğrudan yatırım girişi gerçekleştiren Avrupa ülkeleri sahip oldu. Avrupa  ülkelerinin doğrudan yatırımları, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 14, miktar  bazında 693 milyon dolar azaldı
Geçen yıl, Avrupa'nın ardından Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda en  büyük paya sahip olan Asyalı ülkelerin yatırımları ise yüzde 3'lük artışla 1  milyar 750 milyon dolara yükseldi.
Amerika kıtasında bulunan ülkelerin doğrudan yatırımlarda payı artış  gösterirken, bu ülkelerden geçen yıl 484 milyon dolarlık yatırım girişi  gerçekleşti. Amerika kıtası ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar 2017'de 247  milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte söz konusu  ülkelerin sermaye girişinde yüzde 96'lık artış yaşandığını gösterdi.
Geçen yıl, Afrika'dan 24 milyon dolarlık ve Okyanusya'dan 42 milyon  dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.  
Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor 
Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider ülke unvanını taşıyan  Hollanda, geçen yıl da bu konumunu korudu. Türkiye'ye yapılan doğrudan  yatırımların 833 milyon doları Hollandalı yatırımcılardan gelirken, söz konusu  ülkenin toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 13 oldu. 
Hollanda bu tutarla tek başına, Asya, Okyanusya, Amerika ve Afrika  ülkelerinden de daha fazla doğrudan yatırıma imza attı. 
Doğrudan yatırımlarda Hollanda'yı, 516 milyon dolarla Azerbaycan, 509  milyon dolarla İtalya, 465 milyon dolarla Avustralya ve 446 milyon dolarla ABD  takip etti.  Arnavutluk, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İrlanda, İsrail,  Lübnan,  Kazakistan, Malezya, Mısır, Portekiz,  Rusya, Ukrayna, Ürdün ve  Yunanistan'ın ise Türkiye'ye doğrudan yatırımları geçen yıl 10 milyon doların  altında kaldı. 
Doğrudan yatırımı en fazla azalan ülke İspanya 
Geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar miktar bazında  incelendiğinde, İtalya'dan 381 milyon dolarlık yatırım artışı gerçekleştiği  görüldü. İtalya, bu tutarla geçen yıl Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke  olurken, İtalya'yı 266 milyon dolarlık yatırım artışı ile ABD izledi. 
Tayvan'dan gelen doğrudan yatırımların, 2017'de bulunduğu 6 milyon  dolardan geçen yıl 246 milyon dolara çıkması dikkati çekerken, bu artış Tayvan'ı  sıralamada üçüncülüğe taşıdı. 
Öte yandan İspanya, geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları en  fazla azalan ülkeler sıralamasında başı çekti. İspanya'dan gelen doğrudan  yatırımlar 2018'de 1 milyar 227 dolar azalırken, bunu 894 milyon dolarla  Hollanda, 489 milyon dolarla Azerbaycan ve 417 milyon dolarla Avustralya izledi.

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