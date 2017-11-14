Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110238
ALTIN
160.617
DOLAR
3.9023
STERLİN
5.1237
EURO
4.5867
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

Türkiye'ye piyango vurdu! O ilimizden resmen fışkırıyor

Siirt’in Eruh ilçesinde 2014 yılında Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında yapılan sondaj çalışmalarında Türkiye’nin en kaliteli petrolü bulunmuştu. Arama faaliyetlerini yoğunlaştıran özel firma 2 bin 400 metrede 6 petrol kuyusuna ulaştı

Türkiye'ye piyango vurdu! O ilimizden resmen fışkırıyor

Siirt’in Eruh ilçesinde 2014 yılında Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında yapılan sondaj çalışmalarında Türkiye’nin en kaliteli petrolü bulunmuştu. Arama faaliyetlerini yoğunlaştıran özel firma 2 bin 400 metrede 6 petrol kuyusuna ulaştı

14 Kasım 2017 Salı 18:45
Türkiye'ye piyango vurdu! O ilimizden resmen fışkırıyor
banner404

VALİ Ali Fuat Atik, Eruh İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ile birlikte Eruh-Bayıryüzü köyünde Doğu Sadak-1 Petrol arama kuyularında incelemelerde bulundu. Vali Atik çalışmaları yürüten ilgili firmanın yetkililerden petrol sahasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Petrol sahasındaki kuyuları ve üretim sahasını gezerek inceleyen Vali Atik, Eruh’un terörle değil, güzel hizmetlerle, yatırımlarla anılmasını istediklerini belirterek, Türkiye’nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını ve kaderini değiştirerek, büyük bir ekonomik getiri sağlayacağını ifade etti.
 
Doğu Sadak-1 Petrol Arama Sahasında petrol kuyularının sayısının 6’ya çıktığını kaydeden Vali Atik, 2 bin 400 metre derinlikten günde yaklaşık bin varil ham petrolün çıkarıldığını, çıkarılan ham petrolün, tankerlerle Batman TPAO’ya taşındığını ve burada işlendiğini söyledi.
 
"Başka kuyular da açılacak" 
Çalışmaları yürütün firma yetkilisi Cem Sayer ise "İlk kuyumuzu 2014 yılı başında keşfetmiştik, şu anda 6. kuyunun sondajına başlayacağız. 15 güne kadar, günlük üretimimiz, 4 üretim kuyusundan ortalama bin varil civarındadır. Net petrol olarak, 43,5 gravite Türkiye’nin en kaliteli petrolü burada çıkıyor. Çok daha fazla keşifler yapmayı planlıyoruz, daha fazla kuyular açmayı planlıyoruz bu bölgede sayın valimizin bölge halkının Ankara’da petrol işleri genel müdürlüğünün himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bizleri teşvik edip böyle bir projeyi gerçekleştirmek için cesaretlendirdiğinden dolayı bakanlığımıza, ilgili tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TpaoPiyangoSiirtEruh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili çok önemli açıklama!
Yerli otomobilin üretileceği yer ile ilgili çok önemli açıklama!
40 yıllık rüya gerçek oluyor! Ekonomiye büyük destek sağlayacak
40 yıllık rüya gerçek oluyor! Ekonomiye büyük destek sağlayacak
42 yıllık şirket Türkiye'nin en değerlisi oldu
42 yıllık şirket Türkiye'nin en değerlisi oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim