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'Türkiye'ye bir ilki getirdik'

Global Tercümanlık ve Danışmanlık şirketinin sahibi Kemal Değirmenci, yeni aldıkları belgeler hakkında Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulundu. Değirmenci, çevirmenleri de uyardı

'Türkiye'ye bir ilki getirdik'

Global Tercümanlık ve Danışmanlık şirketinin sahibi Kemal Değirmenci, yeni aldıkları belgeler hakkında Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulundu. Değirmenci, çevirmenleri de uyardı

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:06
'Türkiye'ye bir ilki getirdik'
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GLOBAL Tercümanlık ve Danışmanlık şirketinin sahibi Kemal Değirmenci, 2018 yılı öncesinde yaptıkları yeniliklerden bahsederek, tüm tercümanlık sertifikalarını yenilediklerini ve Türkiye'de yeni bir sistem başlattıklarını belirtti. Çevirmenlikte 'sigorta' sistemine geçtiklerini ifade eden Değirmenci, bunun daha önce Avusturya'da uygulanan bir model olduğunu, Türkiye'de ilk kez Global Tercümanlık farkıyla uygulanmaya başlanacağını ifade etti.
'TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK'
Değirmenci yaptığı açıklamada şunlara değindi: "Tercümanlık sertifikalarımızın tümünü 2018 yılı öncesinde yeniledik. Sertifikalarımızı yenilerken önceliğimiz sigorta sistemi oldu. Bu sigorta da şu işe yarıyor, yapılan çeviriler yapılan sigorta poliçesiyle garanti altına alınmış oluyor. Noterde, tapuda veya herhangi bir hukuki sözleşmede bilinçsiz bir şekilde yapılan yanlış çeviriler, bizim tarafımızdan kaynaklandığı takdirde sigorta tarafından karşılanacak. Araç sigorta kaskosunun bir benzeri ilk defa Türkiye'ye bizim aracılığımızla çevirmenlik sistemine gelmiş oldu. Bunun daha öncesini Avusturya'da görmüştük. Bir anlaşma ile bunu Türkiye'ye getirdik ve Türkiye'ye sunmak istiyoruz. İnşallah hiç bir zaman ihtiyaç olmaz ama garanti amaçlı böyle bir şey yapmış bulunuyoruz.
'AKDENİZ'DE DE İLKİ BAŞARDIK'
Ayrıca tercümanlık ofisimizle ilgili 'Yeterlilik Belgesi' de aldık. Bu da bizleri araştırarak bir kaç alanda yaptığımız çevirilerden sonra Türkiye Çevirmenler Federasyonu'nun (TURÇEF) bize layık gördüğü bir belge. Bunlar da Akdeniz bölgesinde ilk ve tek bizde olan belgeler. Bu da ayrı bir gurur. Bizim için çok başarılı bir karnemizin olması ayrıcalık sağladı.
ÇEVİRMENLERE ÖNEMLİ UYARI
Bunun dışında geçen hafta Adalet Bakanlığı üzerinden Bilirkişilik Eğitimi aldık. Bu tamamen yeniden kurulmuş olacak ve eğitimler alınacak. Bununla birlikte tüm çalışanlarımız eğitime tabi olacak ve 5 yıllık tercümanlık sertifikası alacaklar. Bu belge ile tüm kurumlarda tercümanlık yapabilecekler. Bize kayıt olmayan diğer tercümanlara duyurmak isterim. Aksi takdirde belgesi olmayanlar tercümanlık yapamayacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
Global Tercümanlık Ve DanışmanlıkKemal Değirmenci
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