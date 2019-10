Türkiye turizmi için tarihi kampanya! 5 milyar lira harcanacak

TÜRKİYE turizm alanında yeni bir kulvara geçiyor. Rakip ülkelerin 50 yıl önce hayata geçirdiği, Türkiye'de ise son 20 yıldır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen tanıtım silahı nihayet devreye alındı.Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı geçtiğimiz Temmuz ayında resmen kuruldu. Ajansın temel amacının Türkiye'yi turizmde en üst lige çıkararak, bölge, ürün ve otel bazında dünya markaları oluşturmak şeklinde ifade ediliyor. Bu idealin gerçekleşmesi halinde ise turizm gelirlerinin de katlanarak artacağı öngörülüyor.

GECELİK 86 DOLAR HEDEFİ

Bu kapsamda 2023 hedeflerine bakıldığında turist sayısında hedef 75 milyon, gelirde ise 65 milyar dolar. Ayrıca turizmde yeni konulan hedefler doğrultusunda artık odak noktasında kişi başı gelirden ziyade kişi başı gecelik gelir olacak. İşin bu tarafında hedeflenen oran ise gecelik 86 dolar.

81 İL VE 12 AYA YAYILACAK

Yine hedefler arasında turizmin 12 aya yayılması da var. Gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç, golf ve kongre turizmi gibi alanlar üzerinden gerçekleştirilecek çalışmalar ile turizm gelirleri klasik bölgelerin dışına çıkarılarak 81 ili kapsayacak şekilde genişletilecek.

KAPASİTELER ARTACAK

2023 Turizm Stratejisi'ne göre, liman ve havalimanı kapasitelerinin yükseltilmesi, yatak sayısının 300 bin adet arttırılması, nitelikli personel için eğitim alt yapısının revize edilmesi, yeni uçuş hatlarının açılması, destinasyonların genişletilmesi, Doğu Ekspresi gibi farklı illere turistik tren seferleri düzenlenmesi ve personele lojman gibi çok sayıda adımın atılması da planlar arasında.

20'DEN FAZLA TANITIM FİLMİ ÇEKİLDİ

Türkiye'yi turizmde adım adım zirveye doğru çıkaracak hedefler kapsamında dünyanın dört bir yanında yayınlanmak üzere 20'den fazla tanıtım filmi çekildi. Tanıtım videolarının birinde deniz, kum, güneş, tarihi şehirler gibi ülkenin öne çıkan tüm detayları yer alırken, diğer reklam filmleri ise bölgesel bazda planlandı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Başta Türkiye olmak üzere bölge, ürün ve otel bazında markalaşma için çekilen tanıtım filmleri ve diğer reklam faaliyetleri için hem bakanlık hem de özel sektör kesenin ağzını açtı.Rakip ülkelerde uzun yıllardır faaliyette olmasından kaynaklı büyük avantaj sağlayan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte geçtiğimiz yıl 18 milyon dolar olan reklam bütçesi de bu yıl için 4 kat arttırılarak 72 milyon dolara çıkarıldı.Kademili olarak arttırılması planlanan tanıtım bütçesinin gelecek yıl 180 milyon dolara, 2023'te ise 220 milyon dolara kadar yükseltilmesi hedefleniyor.

5 MİLYAR LİRALIK TARİHİ TANITIM

Tanıtım faaliyetleri için kullanılacak devasal bütçenin öngörüldüğü takdirde gerçekleşmesi halinde 2019-2023 yılları arasında Türkiye'nin tanıtımı için harcanacak rakam yaklaşık 5 milyar lirayı bulacak. Söz konusu rakamın yüzde 30'u bakanlık bütçesinden, yüzde 70'lik kesimi ise ajans üzerinden oluşturulan fon tarafından karşılanacak.Bu fon için sektörde faaliyet gösteren işletmelerin cirolarından bir katılım payı toplanıyor.

İLK SONUÇLAR ALINDI: YÜZDE 17 BÜYÜME VAR

Türkiye tarihinin en büyük tanıtım hareketi olarak da ifade edilen kampanyanın startı bu yıl verildi ve ilk sonuçlar da alınmaya başlandı.Fiyatları yüksek olmasında kaynaklı büyüme oranlarının düşük olduğu Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yüzde 17'lik bir büyüme yakalandı. Bu adımın sadece sektörel büyümeye etkisi olmadı. Turizmin 12 aya yayılması hedefi kapsamında ekim ayındaki doluluk oranları geçtiğimiz yıllara göre artarken, sezon da kasım ayına kadar uzamış durumda.

YÜZDE 5 İLE 10 ARTACAK

Yapılacak yoğun tanıtım faaliyetleri sonrasında her alanda ortaya çıkacak kapasite artışları ile sektör her açıdan korumalı duruma geçmiş olacak. Atılacak adımların etkisiyle fiyatlarda istikrarlı bir şekilde her yıl yüzde 5 ile 10 arasında bir artış bekleniyor.

850 BİN GİTTİ, 1,2 MİLYON KOLTUK GELDİ

Öte yandan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un geçtiğimiz haftalarda iflasını açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan 850 bin 'boş koltuk' atılan hızlı adımlar ve peş peşe yapılan görüşmeler ile iflasın üzerinden daha 1 ay geçmeden dolduruldu.Bakanlık, 2020 ek kapasitelerinin 507 bin adedinin 'easyJet', 325 bin adedinin TUI, 325 bin 788 adedinin jet2.com, 15 bin 637 bin adedinin British Airways, 25 bin adedinin ise THY ile SunExpress'e olmak üzere 1.2 milyon koltuk için mutabakat imzaladı.