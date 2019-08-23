SLOVENYA 57. Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı ve Bakanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Slovenya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Slovenya Tarım Orman ve Gıda Bakanı Aleksandra Pıvec ile ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin tarım politikaları hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Slovenya'yla ikili ilişkilere çok önem veriyorum, umarım bunlar kalıcı olur" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Öyle görünüyor ki bu ilişkileri daha ileriye taşımak için ortak bir çaba gösteriyoruz. İki ülke arasındaki ticaret, özellikle de tarım ürünlerine dayalı ticaret hala çok zayıf. Şimdiye kadar iki kere bir araya geldik, konuştuk ve tarımsal ilişkileri daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve ormancılık alanlarındaki her türlü işbirliği ve tecrübe paylaşımına hazırız. Kırsal kalkınma, aile çiftçiliği ve özellikle Genç Çiftçiler Projesi ile ilgili birçok konudan bahsettik ki bu, dünyadaki tüm ülkelerin ele aldığı bir mücadele konusu. Bu nedenle, gelecek için gıda güvenliğimizi tesis etmek veya sürdürmek için bu zorluklarla başa çıkmak için tekrar buluşmalıyız" açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Türkiye, tarım alanında Avrupa'nın birinci ülkesi, GSYH'deki tarımsal büyümede Avrupa'da birinci ve dünyada yedinciyiz. Eğer toprak kaynaklarımızı göz önünde bulundurursanız 17'nci sırada yer alırız. Bu da tüm zorlukların büyüklüğüne, zorlukların planlanmasına, zorlukların uygulanması yanında iyi bir şeyler yaptığımız anlamına geliyor. Birçok şeyi doğru olarak yapıyoruz gibi görünüyor. Bu bilgileri Slovenya ile paylaşmaktan da memnuniyet duyarım. Aynı zamanda, ortak projeler de yürütüyoruz. Gelecekte bu ilişkileri daha da güçlendireceğiz. 19 Kasım'a kadar uygulanacak bir hareket planına karar verdik ve 19 Kasım'da bu konuları yeniden pekiştireceğiz."