'Türkiye rekor kırdı'

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmada, "Bütün konuşmalar ve bütün söylentilere rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye birinci çeyrekte büyüdü, ikinci çeyrekte büyüdü. Üçüncü çeyrekte ise dünya çapında, dünya ölçeğinde bir büyüme rekoru kırdı. Toplamını aldığımızda Türkiye’nin büyümesi ortalama 7.3’tür. Peki sanayi büyümesi ne kadar? Sanayimiz üçüncü çeyrekte yüzde 15.8 büyüdü. Ortalama yüzde 11.1 Türkiye’nin genel büyümesi, imalat sanayimizin büyümesi yüzde 15.8’tir. Bununda ortalamasını aldığımızda imalat sanayimizde toplam 3 çeyrekte ki büyümemiz toplam yüzde 9,4’tür. Türkiye büyüyor, Türkiye büyümeye devam edecek" dedi.

'ELEŞTİRİLER DOĞRU DEĞİL'

Bakan Özlü, konuşmasında muhalefet milletvekillerini eleştirerek "Geçenlerde bütçe görüşmelerimiz vardı. Olumlu katkılar sunan milletvekillerimiz de var, eleştirenlerde var. Tabi ki tenkit, eleştiri ve muhalefet olacak. Muhalefet olmazsa demokrasi olmaz. Ama arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeleri düşündüğümüzde bunların doğru olmadığını buradan tekrarlamak istiyorum. Çünkü yapılan tenkit ve eleştiriler doğru olsa Türkiye’nin küçülmesi lazım. Yani o kadar sert eleştiriler yapan vekillerimiz oldu ki bunların bir kısmı da sanayici. Onları dinlesek Türkiye yıkıldı, yerle yeksan oldu, bir şey kalmadı. Türkiye büyüdüğüne, bu rakamlar gerçek olduğuna göre bu eleştiriler doğru değil. Biz küçüldüğümüz zamanlarda da söyledik. Geçen sene hain darbe girişiminin olduğu çeyrekte Türkiye -1.8 küçüldü. Onu da söyledik. Şimdi diyorlar ki bu rakamlar doğru mu? Tabi ki doğru. Küçülen rakamda doğru, büyüyen rakamda doğru. İkisi de doğru. O bakımdan Türkiye büyüyor" şeklinde konuştu.

'FAYDA SAĞLAMAYAN BİLİM UZAK DURSUN'

Ayrıca Faruk Özlü, bilim ile sanayi arasında bir bağ kurmak istediklerini belirterek "Bizim bilim, sanayi ve teknoloji politikaları konusunda yeni bir yaklaşımımız var. Bilim ve teknoloji politikaları ile sanayi politikalarının eş zamanlı belirlenmesini istiyoruz. Bu konuda ısrarcıyız. Bunu neden böyle istiyoruz? Çünkü bilimden teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Bilimin çıktısı, teknolojiye girdi, teknolojinin çıktısının, sanayiye girdi olmasını istiyoruz. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamayan bilim bizden uzak olsun. Bizimle alakası yok. Topluma ekonomik ve sosyal fayda sağlamak esastır. Dolayısı ile biz bilimden, teknolojiye, teknolojiden sanayiye bir bağ kurmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların, yaptığımız işlerin önce 'Neye faydası var?' diye soracağız. Topluma bir faydası yoksa, insanlığa bir katkı sunmuyorsa, medeniyetin oluşumuna girdi sağlamıyorsa o bilimin, o bilginin, o teknolojinin bizimle alakası yok. Dolayısıyla biz bu bağı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASINI HAZIRLIYORUZ'

Konuşmasında nasıl bir sanayi hedeflediklerini de anlatan Özlü, Türkiye’nin esas odaklanması gereken noktanın endüstriyel arama olması gerektiğini işaret ederek "Biz kendi teknolojisini üreten bir sanayi dönüşümünü hedefliyoruz. Bütün dünya 'endüstri 4-0' diyor. Fakat Türkiye’de bazı çevrelerin endüstri 4-0’ı iyi anlamadıklarını görüyorum. Her şeye 4-0 diyorlar. Bu 4-0 sanayi devrimidir. Biz sanayi 4-0 ile ilgili çalışmalarımızı gelecek yılın ilk yarısında açıklayacağız. Endüstri 4-0 dedikleri dönüşümün Türkiye’de ki yol haritasını hazırlıyoruz ve buna biz Türkiye’nin kendi sanayi devrimi demek istiyoruz. Kopya etmek değil, kendimiz hazırlamak istiyoruz" dedi.

'DÜNYANIN GERİSİNDE KALAMAYIZ'

"Bakın Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel bir sözü var: ‘Bilim tetkikle olur, tercüme ile olmaz’ diyor. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye’nin kendi sanayi devrimini yapacağız" diyen Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz buna Akıllı Toplum 5-0 demek istiyoruz. Sadece teknolojideki dönüşümü değil teknolojideki dönüşümün toplumdaki dönüşüme yansımalarını dikkate almak istiyoruz. Biz yapmasak da, dursak da dünya dönüşüyor, ilerliyor biz bunun gerisinde kalamayız. Sanayi devrimlerini hep geriden takip ettik. Bu 4-0 denilen hadisede geride sayılmayız. Aramızda 3-4 yıl bir fark var. Türkiye’de maalesef bu konuda yapılan anlamlı bir çalışma da yok. Bizim üniversitelerimizde bilimsel kapasiteleri arttırmamız lazım. Ya bilgi üretip bunu teknolojiye dönüştürürsünüz, ya da teknoloji üretirsiniz transfer edersiniz. Teknoloji transferi çok güzel bir durum gibi görünüyor ama aslında biz teknoloji satın alıyoruz. İmalat bilgi paketi, üretim bilgi paketlerini satın alıyoruz. Teknoloji denilen şey aynen bir sermaye gibidir, kapitaldir. Biz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Sanayimizin teknoloji üretmesini istiyoruz. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanda teknolojisini kendisinin üretmesini istiyoruz. Bunu üreteceği yerde teknoparklardır."