Türkiye Petrolleri'nden flaş satış!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek

Türkiye Petrolleri'nden flaş satış!
banner404

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
Buna göre, Batman'ın Merkez ilçesinin İrmi ve Bileyder köylerinde  bulunan taşınmazların ihalesi, kapalı teklif usulü ve açık artıma usulüyle  gerçekleştirilecek.
Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında  değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel  Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacak.
 
 İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar kapalı zarf içinde  teslim edebilecek.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Tazminatsız...
Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Tazminatsız...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472