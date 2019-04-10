Türkiye oy sayımına kilitlenmişken yapılan zamlar cep yaktı

TÜRKİYE 31 Mart'ta yerel seçimleri geride bıraktı ancak seçimlerin tartışması hala devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na henüz mazbatası verilmezken, gündemin ilk sırasında İstanbul'da yapılan seçimler yer alıyor. Ancak seçimden dolayı ikinci planda kalsa da ekonomi alanında yaşananlar da vatandaşın cebini yakından ilgilendiriyor.

BENZİNE İKİ DEFA ZAM YAPILDI, EŞEL MOBİL TEKRAR DEVREDE

Sözcü'de yer alan habere göre, vatandaşların önemli giderlerinden biri olan benzin fiyatlarına iki, motorin fiyatlarına ise bir defa zam yapıldı. Benzine ilk olarak 2 Nisan'da 19 kuruş zam geldi. Yapılan bu zamla 7 TL sınırına dayanan benzinin litre fiyatı dün akşam yapılan zamla da 7 TL'nin üzerine çıktı.

Dün gece ise motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi. Söz konusu artışın bir kısmı eşel mobil sisteminden karşılandı. Buna göre motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş zam gerçekleşmiş oldu. Böylelikle tüm Türkiye'de benzinin litre fiyatı 7 lirayı geçti.

SİGARAYA YÜZDE 20 ZAM GELDİ

Seçimlerden sonra ikinci büyük zam da bazı sigaralara geldi. 6 Nisan Cumartesi günü duyurulan zamdan sonra daha önce 13,50 olan en pahalı marka sigara 2 lira zamla birlikte 15,50 TL'den satışa sunuluyor.

ENFLASYON YÜKSELDİ

Seçimin ardından açıklanan enflasyon verisine göre Türkiye'de zaten yüksek seviyede bulunan enflasyon da yine artış yaşandı. TÜİK verilerine göre Enflasyon 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,71 arttı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ise çarliston biber oldu.

Ana harcama gruplarında gıda ve alkolsüz içeceklerde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,77'lik bir değişim yaşandı. Seçimden önce vatandaşın cebini yakan meyve sebze fiyatlarına önlem almak amacıyla Tanzim satış çadırları kurulmuştu. Vatandaşlar ucuza meyve sebze alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Ancak tanzim satış çadırları da pazardaki sebze meyve fiyatlarına çare olmadı.