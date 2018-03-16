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Türkiye otomotiv sektöründe küresel oyuncu olacak

Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmaları ve Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi olan otomotiv sektörü hakkında planları anlattı

Türkiye otomotiv sektöründe küresel oyuncu olacak

Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmaları ve Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi olan otomotiv sektörü hakkında planları anlattı

16 Mart 2018 Cuma 09:01
Türkiye otomotiv sektöründe küresel oyuncu olacak
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yan sanayisi ve ana sanayisiyle birlikte, otomotiv sanayimizin güçlü yapısı, güçlü yan sanayi tecrübemiz, kalifiye iş gücümüz, gelişmekte olan pazarlara yakınlığımız gibi avantajlar, küresel oyuncu olma hedefimizde, elimizi güçlendiriyor." dedi.

KALKINMANIN DEMİRBAŞI OTOMOTİV
Türk otomotiv sektörünün tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kalkınmaya öncülük eden sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Bakan Özlü, "Demir-çelik, plastik, dokuma, cam, boya, elektronik, yedek parça, tamir, sigorta gibi birçok sektör, otomotivle etkileşim halindedir. Birçok sektör, otomotiv sanayisinin yörüngesinde hayat bulmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerin birçoğunda, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ülkelerin en büyük şirketleridir." diye konuştu.

'YERLİ OTOMOBİL SIÇRAMA YAPTIRACAK'
Yerli marka otomobilin yerli tedarik sanayisine de çok büyük katkı sağlayacağının altını çizen Özlü, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin otomobili Türk otomotiv sektörüne sıçrama yaptıracaktır. 'Bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye' hedefi; bizim için kaçınılmaz bir hedeftir. Bu hedefe mutlaka ulaşacağız. Bu hedefe doğru yürürken, en büyük partnerlerimizin başında yan sanayisiyle birlikte otomotiv sektörü geliyor.

Bizler, hükümet ve bakanlık olarak, yoğun rekabet ortamında, sizlerin elini güçlendirmek için her türlü tedbiri alamaya, sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye'nin Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı çerçevesinde, otomotiv yan sanayinin, çok büyük bir misyona sahip olduğunun farkındayız."

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOtomotiv SektörüKüresel OyuncuBakan Özlü
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