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Türkiye otomobil satışında kaçıncı ?

Avrupa otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 6,6 arttı

Türkiye otomobil satışında kaçıncı ?

Avrupa otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 6,6 arttı

17 Mart 2015 Salı 15:27
Türkiye otomobil satışında kaçıncı ?
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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Şubat ayı raporuna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı ve toplam 1 milyon 986 bin 792 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2014 yılı aynı dönemde ise 1 milyon 863 bin 114 adet satış gerçekleşti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla en fazla düşüş yüzde 14,6 ile Avusturya’da, ardından yüzde 12,5 ile Finlandiya’da, yüzde 8,9 ile Slovakya’da ve yüzde 7,3 ile Lüksemburg’da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler; Estonya, Norveç, Polonya, Danimarka, Belçika ve İsviçre oldu. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Portekiz yüzde 32,0, İrlanda yüzde 28,3 ve İspanya yüzde 26,7 oranıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2015 yılı Şubat ayında 2014 yılı aynı ayına göre yüzde 7 arttı ve toplam 958 bin 145 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2014 yılı Şubat ayında ise 895 bin 116 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2015 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre Avusturya’da yüzde 25,2 daralma görülürken, ardından yüzde 12,9 ile Polonya’da ve yüzde 12,6 ile Estonya’da küçülme yaşandı. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında; Lüksemburg, Letonya, Danimarka, Norveç, Belçika ve Bulgaristan yer aldı. 2015 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Portekiz yüzde 35,6, Çek Cumhuriyeti yüzde 28,2 ve İzlanda yüzde 27,7 oranıyla yer aldı. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye yüzde 26,7 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 14:28
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOtomotivAvrupaSatış
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