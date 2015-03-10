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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Türkiye onu hiç bu kadar merak etmedi

Doların 2.6461 ile tarihi zirveye çıkmasının ardından Türkiye’nin gözü dolara çevrildi. Merkez Bankası yaptığı müdahaleler ile doların ateşini almaya çalışırken vatandaş yetkililerin ağızından çıkan her açıklamaya kulak kesildi. İşte bu yüzden 2004 yılından bu yana Google’da dolar sözcüğü 2015 Mart ayında 2004 yılından bu yana en çok arandığı dönemi yaşadı

Türkiye onu hiç bu kadar merak etmedi

Doların 2.6461 ile tarihi zirveye çıkmasının ardından Türkiye’nin gözü dolara çevrildi. Merkez Bankası yaptığı müdahaleler ile doların ateşini almaya çalışırken vatandaş yetkililerin ağızından çıkan her açıklamaya kulak kesildi. İşte bu yüzden 2004 yılından bu yana Google’da dolar sözcüğü 2015 Mart ayında 2004 yılından bu yana en çok arandığı dönemi yaşadı

10 Mart 2015 Salı 15:15
Türkiye onu hiç bu kadar merak etmedi
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DOLARIN hızla değer kazanmasıyla birlikte kullanıcılar da dolardaki değişimi takip etmek için Google'a giriyor ve 'dolar' araması yaparak dolardaki son durumu öğrenmeye çalışıyor.
2004'TEN BU YANA ARAMALARDA ZİRVEDE
Mart 2015 itibariyle Google'ın arama trendlerini belirlediği sayfasına göz attığımızda 'dolar' aramasında adeta patlama yaşandığını görüyoruz. 2004 yılında ay başına yapılan ortalama arama 19'da kalırken, 2015'e gelindiğinde bu rakam 100'ü bulmuş durumda. Yani 2005'e kıyasla arada 5 kat fark bulunuyor.
EN ÇOK HANGİ ŞEHİRDE DOLAR ARANIYOR
Dolar aramasını en çok yapan ilk 6 şehir sırasıyla şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya ve Adana...
DOLARI NASIL ARIYORUZ
Doların son durumunu öğrenmek isteyen Türk kullanıcılar, bakın dolar için hangi arama kriterlerini kullanıyor?euro dolar, tl dolar, dolar kaç tl, Dolar fiyatları, dolar fiyatı, altın dolar, 1 dolar...
DOLAR ŞU AN KAÇ TL
Dün akşam 2.6050 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah dolarda devam eden değer kazancıyla güne hafif yükselişle 2.6143/2.6160 seviyesinde başladı. Dolar saat 13:22 itibarıyla 2.6460'ı gördü.

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Son Güncelleme: 10.03.2015 14:17
Anahtar Kelimeler:
DolarTürkiyeEKONOMİ
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