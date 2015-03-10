Türkiye onu hiç bu kadar merak etmedi

DOLARIN hızla değer kazanmasıyla birlikte kullanıcılar da dolardaki değişimi takip etmek için Google'a giriyor ve 'dolar' araması yaparak dolardaki son durumu öğrenmeye çalışıyor.

2004'TEN BU YANA ARAMALARDA ZİRVEDE

Mart 2015 itibariyle Google'ın arama trendlerini belirlediği sayfasına göz attığımızda 'dolar' aramasında adeta patlama yaşandığını görüyoruz. 2004 yılında ay başına yapılan ortalama arama 19'da kalırken, 2015'e gelindiğinde bu rakam 100'ü bulmuş durumda. Yani 2005'e kıyasla arada 5 kat fark bulunuyor.

EN ÇOK HANGİ ŞEHİRDE DOLAR ARANIYOR

Dolar aramasını en çok yapan ilk 6 şehir sırasıyla şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya ve Adana...

DOLARI NASIL ARIYORUZ

Doların son durumunu öğrenmek isteyen Türk kullanıcılar, bakın dolar için hangi arama kriterlerini kullanıyor?euro dolar, tl dolar, dolar kaç tl, Dolar fiyatları, dolar fiyatı, altın dolar, 1 dolar...

DOLAR ŞU AN KAÇ TL

Dün akşam 2.6050 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah dolarda devam eden değer kazancıyla güne hafif yükselişle 2.6143/2.6160 seviyesinde başladı. Dolar saat 13:22 itibarıyla 2.6460'ı gördü.