Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat hazırlığı sonucunda dolarda hareketlilik: Güne 5.80'in üzerinde başladı

TÜRKİYE'NİN Suriye'de sınır ötesi harekât hazırlığı yapması sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket meydana geldi. Bu hareketlenmeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türk ekonomisini yok ederim' mesajı da olumsuz etkiledi ve Dolar/TL 5,80'i geçti.Dolar saat 07.26 itibariyle 5,8412 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.