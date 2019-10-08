Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat hazırlığı sonucunda dolarda hareketlilik: Güne 5.80'in üzerinde başladı
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekat hazırlığı ile birlikte dolarda yukarı yönlü bir hareket meydana geldi ve güne 5.80'in üzerinde başladı.
EKONOMİ 08.10.2019, 08:22
TÜRKİYE'NİN Suriye'de sınır ötesi harekât hazırlığı yapması sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket meydana geldi. Bu hareketlenmeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türk ekonomisini yok ederim' mesajı da olumsuz etkiledi ve Dolar/TL 5,80'i geçti.Dolar saat 07.26 itibariyle 5,8412 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.
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