banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat hazırlığı sonucunda dolarda hareketlilik: Güne 5.80'in üzerinde başladı

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekat hazırlığı ile birlikte dolarda yukarı yönlü bir hareket meydana geldi ve güne 5.80'in üzerinde başladı.

EKONOMİ 08.10.2019, 08:22
Türkiye'nin Suriye'ye askeri harekat hazırlığı sonucunda dolarda hareketlilik: Güne 5.80'in üzerinde başladı
banner404

TÜRKİYE'NİN Suriye'de sınır ötesi harekât hazırlığı yapması sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareket meydana geldi. Bu hareketlenmeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türk ekonomisini yok ederim' mesajı da olumsuz etkiledi ve Dolar/TL 5,80'i geçti.Dolar saat 07.26 itibariyle 5,8412 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.

#türkiye #Suriye
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
banner440
banner545