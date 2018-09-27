Türkiye'nin otomotiv devi üretime 9 gün ara verdi

TÜRK Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verileceğini duyurdu.

FARKLI GÜNLERDE MOLA VERİLECEK

KAP'a yapılan açıklamada "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 iş günü üretime ara verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

1968 YILINDA KURULDU

1968 yılında kurulan TOFAŞ, Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten ilk otomotiv şirketlerindendir.

TOFAŞ'IN HİSSEDARLARI

TOFAŞ'ın sermayesinde, Koç Holding ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) eşit hissedardır. Yüzde 24,3'ü halka açık olan TOFAŞ'ın hisseleri, Borsa İstanbul BİST-30 ve BİST-100 Endeksleri'nde işlem görmekte; Şirket, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de yer almaktadır. TOFAŞ ayrıca Lüksemburg Borsası'na da kotedir.