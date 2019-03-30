Türkiye'nin milyoner sayısında 2 ayda 3481 kişilik artış

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'nin yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerinin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3481 kişi arttı.

MİLYONERLERİN TOPLAM MEVDUATI 1,1 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu.

2 AYDA 27,1 MİLYARDAN FAZLA ARTIŞ

2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONER SAYISINA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.

YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ HESABI

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 453 milyar 538 milyon lirası yerel para cinsi, 592 milyar 762 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 334 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 385 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞINDAKİLERİN VERİLERİ

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi milyoner sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 416 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 84 milyar 404 milyon lira oldu.

NEREDEYSE TAMAMI YABANCI PARA

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 851 milyon lirası yerel para, 76 milyar 192 milyon lirası yabancı para ve 362 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 503 bin lira olarak hesaplandı.