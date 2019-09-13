Türkiye'nin kasasında 1 milyar dolar fazla kaldı

MERKEZ Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Geçen yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla vermiştir" denildi.