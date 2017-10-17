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Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, satışa çıkarılan tarihi İngiliz kulübü Newcastle United'ı satın almak için 250 milyon euroyu gözden çıkardı

Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, satışa çıkarılan tarihi İngiliz kulübü Newcastle United'ı satın almak için 250 milyon euroyu gözden çıkardı

17 Ekim 2017 Salı 16:24
Türkiye'nin en zengin adamı, İngiliz devini alıyor
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SATILACAĞI açıklanan Newcastle United'ın yeni sahibinin  Murat Ülker olabileceği iddia edildi.

Son yıllarda birbiri ardına milyarder iş adamlarına satılan Premier Lig kulüplerinden birini de bir Türk iş adamı satın alabilir. The Evening Standard'ın haberine göre  Murat Ülker, Newcastle United'ı satın almak istiyor.

ÜLKER, KULÜBÜ ALMAYA HAZIR

Haberde "Türkiye'nin en zengin adamı", "bisküvi kralı" olarak tanıtılan Ülker'in, kulübün şu anki sahibi Mike Ashley'in Newcastle United'ı satacağını açıklamasının ardından kulübü satın almaya hazır olduğu iddia edildi.

FİYAT: 250 MİLYON EURO

Forbes'a göre 3.7 milyar euroluk bir sermayeye sahip olan Ülker'in, Newcastle United'ı satın almak için kulüp sahiplerine 250 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı, teklifin kabul edilmesi halinde de Rafa Benitez'e istediği transferleri yapabilmesi için Ülker tarafından 70 milyon euroya yakın bir bütçe verileceği belirtildi. 

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