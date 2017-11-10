Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı

LOVERMARK Türkiye 2017 ödülleri, bu yıl yenilenen içeriği ile birlikte toplam 22 farklı kategoride sahipleriyle buluştu. Türkiye’nin en sevilen markalarının temsilcileri, ödüllerini Ipsos Connect Genel Müdürü Yasemin Özen Gürelli ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’dan aldı.

Lovemark, pazarlama dünyasının en gizemli kelimelerinden biri. Bir markanın lovemark yaratması yani müşteri ile marka arasında bir bağ oluşturması ve müşteriyi markasına bağlayabilmesi içinse gizem, hissiyat ve samimiyet duygusunu tüketici nezdinde yaratması gerekiyor.

Bu yıl onuncu kez gerçekleştirilen ve offline tarafı Ipsos, online tarafı ise Fikrimühim tarafından yapılan "Türkiye'nin Lovemark'ları 2017 Araştırması" ile 22 kategoride Türk halkının gönülden bağlı olduğu markalar belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre yılın en sevilen markaları: Arçelik, Aygaz, Domestos, Doritos, Garanti, Hopi, Kızılay, Koleston, Lipton Ice Tea, Fisher Price, Nescafe, Prima, Samsung, Sütaş, Taç, Ülker, Volkswagen, Yudum, Ziraat Bankası, Aptamil, Yumoş ve Turkcell..

Törene Cem Yılmaz damgasını vurdu

10. kez Lovemarks seçilen Arçelik, ödül töreni sonunda seyircilere sürpriz yaparak Çelik’i interaktif hologram yöntemiyle Türkiye’de ilk kez sahneye çıkardı. Sahnede Cem Yılmaz ile birlikte kısa bir şov yapan Çelik, sonrasında sırasını Cem Yılmaz’a verdi. İşini aşkla yaparak marka olmayı anlatan Cem Yılmaz büyük ilgi gördü.

Lovemarks 2017 Araştırması’nın tam sıralı listesi ise şu şekilde:

1. Marka 2.Marka 3.Marka Beyaz Eşya Arçelik Bosch Beko Tüpgaz Aygaz İpragaz Milengaz Likitgaz Çamaşır Suyu Domestos ACE ABC Otomotiv Volkswagen BMW Mercedes Cips Doritos Lays Ruffles Mobil Bankacılık Garanti İş Bankası Yapı Kredi Mobil Uygulama Hopi n11 Hepsiburada Sivil Toplum Kuruluşu Kızılay Tema Lösev Saç Boyası Koleston L'oreal Schwarzkopf Palette Soğuk Buzlu Çay Lipton Ice Tea Didi Fuse Tea Oyuncak Fisher Price Lego Toyzz Shop Kahve Nescafe Kurukahveci Mehmet Efendi Jacobs Bebek Bezi Prima Huggies Molfix Cep Telefonu Samsung Iphone Nokia Ambalajlı Peynir Sütaş Ekici Pınar Ev Tekstili Taç Özdilek İstikbal Bisküvi Ülker Eti Torku Sıvı Yağ Yudum Biryağ Komili Banka Ziraat Bankası Garanti İş Bankası Bebek Maması Aptamil Milupa Bebelac Yumuşatıcı Yumoş Vernel Bingo Soft GSM Operatörü Turkcell Vodafone Türk Telekom