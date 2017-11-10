Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı

LOVERMARK Türkiye 2017 ödülleri, bu yıl yenilenen içeriği ile birlikte toplam 22 farklı kategoride sahipleriyle buluştu. Türkiye’nin en sevilen markalarının temsilcileri, ödüllerini Ipsos Connect Genel Müdürü Yasemin Özen Gürelli ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’dan aldı.
Lovemark, pazarlama dünyasının en gizemli kelimelerinden biri. Bir markanın lovemark yaratması yani müşteri ile marka arasında bir bağ oluşturması ve müşteriyi markasına bağlayabilmesi içinse gizem, hissiyat ve samimiyet duygusunu tüketici nezdinde yaratması gerekiyor.
Bu yıl onuncu kez gerçekleştirilen ve offline tarafı Ipsos, online tarafı ise Fikrimühim tarafından yapılan "Türkiye'nin Lovemark'ları 2017 Araştırması" ile 22 kategoride Türk halkının gönülden bağlı olduğu markalar belirlendi.
Araştırma sonuçlarına göre yılın en sevilen markaları: Arçelik, Aygaz, Domestos, Doritos, Garanti, Hopi, Kızılay, Koleston, Lipton Ice Tea, Fisher Price, Nescafe, Prima, Samsung, Sütaş, Taç, Ülker, Volkswagen, Yudum, Ziraat Bankası, Aptamil, Yumoş ve Turkcell..
Törene Cem Yılmaz damgasını vurdu
10. kez Lovemarks seçilen Arçelik, ödül töreni sonunda seyircilere sürpriz yaparak Çelik’i interaktif hologram yöntemiyle Türkiye’de ilk kez sahneye çıkardı. Sahnede Cem Yılmaz ile birlikte kısa bir şov yapan Çelik, sonrasında sırasını Cem Yılmaz’a verdi. İşini aşkla yaparak marka olmayı anlatan Cem Yılmaz büyük ilgi gördü.
Lovemarks 2017 Araştırması’nın tam sıralı listesi ise şu şekilde:
|1. Marka
|2.Marka
|3.Marka
|Beyaz Eşya
|Arçelik
|Bosch
|Beko
|Tüpgaz
|Aygaz
|İpragaz
|Milengaz Likitgaz
|Çamaşır Suyu
|Domestos
|ACE
|ABC
|Otomotiv
|Volkswagen
|BMW
|Mercedes
|Cips
|Doritos
|Lays
|Ruffles
|Mobil Bankacılık
|Garanti
|İş Bankası
|Yapı Kredi
|Mobil Uygulama
|Hopi
|n11
|Hepsiburada
|Sivil Toplum Kuruluşu
|Kızılay
|Tema
|Lösev
|Saç Boyası
|Koleston
|L'oreal
|Schwarzkopf Palette
|Soğuk Buzlu Çay
|Lipton Ice Tea
|Didi
|Fuse Tea
|Oyuncak
|Fisher Price
|Lego
|Toyzz Shop
|Kahve
|Nescafe
|Kurukahveci Mehmet Efendi
|Jacobs
|Bebek Bezi
|Prima
|Huggies
|Molfix
|Cep Telefonu
|Samsung
|Iphone
|Nokia
|Ambalajlı Peynir
|Sütaş
|Ekici
|Pınar
|Ev Tekstili
|Taç
|Özdilek
|İstikbal
|Bisküvi
|Ülker
|Eti
|Torku
|Sıvı Yağ
|Yudum
|Biryağ
|Komili
|Banka
|Ziraat Bankası
|Garanti
|İş Bankası
|Bebek Maması
|Aptamil
|Milupa
|Bebelac
|Yumuşatıcı
|Yumoş
|Vernel
|Bingo Soft
|GSM Operatörü
|Turkcell
|Vodafone
|Türk Telekom
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.