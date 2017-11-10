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Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı

MediaCat tarafından bu yıl 10.’su gerçekleşen “Lovemark Türkiye 2017 Ödülleri” Brand Week Istanbul kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı

MediaCat tarafından bu yıl 10.’su gerçekleşen “Lovemark Türkiye 2017 Ödülleri” Brand Week Istanbul kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini buldu

10 Kasım 2017 Cuma 10:52
Türkiye'nin en sevilen markaları açıklandı
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LOVERMARK Türkiye 2017 ödülleri, bu yıl yenilenen içeriği ile birlikte toplam 22 farklı kategoride sahipleriyle buluştu. Türkiye’nin en sevilen markalarının temsilcileri, ödüllerini Ipsos Connect Genel Müdürü Yasemin Özen Gürelli ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan’dan aldı. 
Lovemark, pazarlama dünyasının en gizemli kelimelerinden biri. Bir markanın lovemark yaratması yani müşteri ile marka arasında bir bağ oluşturması ve müşteriyi markasına bağlayabilmesi içinse gizem, hissiyat ve samimiyet duygusunu tüketici nezdinde yaratması gerekiyor.
Bu yıl onuncu kez gerçekleştirilen ve offline tarafı Ipsos, online tarafı ise Fikrimühim tarafından yapılan "Türkiye'nin Lovemark'ları 2017 Araştırması" ile 22 kategoride Türk halkının gönülden bağlı olduğu markalar belirlendi.
Araştırma sonuçlarına göre yılın en sevilen markaları: Arçelik, Aygaz, Domestos, Doritos, Garanti, Hopi, Kızılay, Koleston, Lipton Ice Tea, Fisher Price, Nescafe, Prima, Samsung, Sütaş, Taç, Ülker, Volkswagen, Yudum, Ziraat Bankası, Aptamil, Yumoş ve Turkcell..
Törene Cem Yılmaz damgasını vurdu
10. kez Lovemarks seçilen Arçelik, ödül töreni sonunda seyircilere sürpriz yaparak Çelik’i interaktif hologram yöntemiyle Türkiye’de ilk kez sahneye çıkardı. Sahnede Cem Yılmaz ile birlikte kısa bir şov yapan Çelik, sonrasında sırasını Cem Yılmaz’a verdi. İşini aşkla yaparak marka olmayı anlatan Cem Yılmaz büyük ilgi gördü.
Lovemarks 2017 Araştırması’nın tam sıralı listesi ise şu şekilde:

1. Marka 2.Marka 3.Marka
Beyaz Eşya Arçelik Bosch Beko
Tüpgaz Aygaz İpragaz Milengaz Likitgaz
Çamaşır Suyu Domestos ACE ABC
Otomotiv Volkswagen BMW Mercedes
Cips Doritos Lays Ruffles
Mobil Bankacılık Garanti İş Bankası Yapı Kredi
Mobil Uygulama Hopi n11 Hepsiburada
Sivil Toplum Kuruluşu Kızılay Tema Lösev
Saç Boyası Koleston L'oreal Schwarzkopf Palette
Soğuk Buzlu Çay Lipton Ice Tea Didi Fuse Tea
Oyuncak Fisher Price Lego Toyzz Shop
Kahve Nescafe Kurukahveci Mehmet Efendi Jacobs
Bebek Bezi Prima Huggies Molfix
Cep Telefonu Samsung Iphone Nokia
Ambalajlı Peynir Sütaş Ekici Pınar
Ev Tekstili Taç Özdilek İstikbal
Bisküvi Ülker Eti Torku
Sıvı Yağ Yudum Biryağ Komili
Banka Ziraat Bankası Garanti İş Bankası
Bebek Maması Aptamil Milupa Bebelac
Yumuşatıcı Yumoş Vernel Bingo Soft
GSM Operatörü Turkcell Vodafone Türk Telekom

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Anahtar Kelimeler:
En Sevilen MarkalarLovemarks
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