Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasına girdi

SMG’nin sadece bir müzik değil aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunu anlatan SMG Yönetim Kurulu Üyesi Moris Alhale “Binlerce şubeli market zincirlerinden otellere kadar geniş bir işletme yelpazesine seslenen SMG, hizmet verdiği firmalarda müzik yayınını interneti sürekli kullanarak değil depola-çal yöntemiyle tek merkezden gerçekleştirmektedir.

Kurumların ihtiyacına yönelik tüm işletme müziği çözümlerini özellikler eklenen ve sürekli geliştirilen yazılımımız aracılığıyla sağlıyoruz. SMG Player Version 8 projesiyle İTÜ ARI Teknokent’e girmeye hak kazandık, teknik ekibimiz 2017 yılından beri Teknokent’te AR-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Harmonik benzerlik, üçüncü parti entegrasyonu, SaaS (Software as a Service) gibi pek çok yenilik üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca yeni markamız Snapmuse’un ürettiği, tüm hakları bize ait olan farklı tarzlarda müziklerle tamamen yasal platformda ve ekonomik çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz hizmet ve teknolojimiz ile dördüncü kez ilk 50’de yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu başarıyı geçmiş yıllarda da tekrarladıklarının altını çizen Alhale, “Kurumumuz, Türkiye’de en hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı Deloitte Technology Fast50 Türkiye 2015 Programı’nda 6.sırada, Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA Programı’nda ise 229. sırada yer aldı.

Deloitte Technology Fast50 Türkiye 2016 Programı’nda da yer alan SMG, 2017 ve 2018 yıllarında da sıralamaya girdi ve dört yıl ard arda bu listede yer alma başarısı gösterdi. Bu anlamda da SMG sektöründe ilk ve öncü bir konumda” dedi.