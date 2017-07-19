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Türkiye'nin en büyükleri içinde 58 Gaziantepli

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırmasında 32 firması bulunan Gaziantep'in ilk bindeyse 58 firması bulunduğunu belirtti

Türkiye'nin en büyükleri içinde 58 Gaziantepli

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 yılı araştırmasında 32 firması bulunan Gaziantep'in ilk bindeyse 58 firması bulunduğunu belirtti

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
Türkiye'nin en büyükleri içinde 58 Gaziantepli
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İSTANBUL Sanayi Odasının "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2016 araştırmasında 32 firması bulunan Gaziantep'in ilk binde de 58 firması var. GTO Başkanı Hıdıroğlu: "Gaziantep iş dünyası 2016 yılında yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında mücadeleden vazgeçmedi. Yılmadan çalıştı, özveriyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti" Hıdıroğlu, yazılı açıklamasında, İSO'nun geleneksel hale getirdiği Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 araştırmasına dikkati çekti. Araştırmadaki Gaziantepli firma sayısının 30'dan 32'ye yükseldiğini belirten Hıdıroğlu, Gaziantep'in toplamda 58 firmayla Türkiye'nin ilk bin büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldığını ifade etti. Hıdıroğlu, Gaziantepli firmalarla gurur duyduklarını vurgulayarak, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını başarılarından dolayı kutladı. Beyhan Hıdıroğlu, firmaların özverili çalışmalarıyla ülke ekonomisine yaptıkları katkı için teşekkür etti. Gazianteplinin çalışmaktan yılmadığını belirten Hıdıroğlu, "Gaziantep iş dünyası, 2016 yılında yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında mücadeleden vazgeçmedi. Yılmadan çalıştı, özveriyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.Bugün en fazla ihracatçı firma sıralamasında, en büyük 500 sıralamasında da il bazında 3. sırada yer alıyoruz. Hedefimiz, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yaparak Gaziantep'e ve Türkiye’ye ekonomik katkı sağlayan firma sayımızı daha da artırmak." ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
GTOSanayi KuruluşuGaziantep
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