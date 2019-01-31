Türkiye'nin dış borç ödemeleri 524,1 milyon dolar oldu

MERKEZ Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 30 Ocak haftasında 59,54 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 55,42 milyon doları Hazine, 3,14 milyon doları diğer ödemeler, 0,98 milyon doları Merkez Bankası ödemelerinden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.

2018 yılında toplam 13 milyar 722 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirildi.