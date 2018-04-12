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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Türkiye'nin dev lojistik şirketi satıldı

Türkiye'nin dev lojistik şirketi UN Ro-Ro'yu 950 milyon euroya Danimarkalı DFDS satın aldı

Türkiye'nin dev lojistik şirketi satıldı

Türkiye'nin dev lojistik şirketi UN Ro-Ro'yu 950 milyon euroya Danimarkalı DFDS satın aldı

12 Nisan 2018 Perşembe 09:09
Türkiye'nin dev lojistik şirketi satıldı
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DANİMARKALI DFDS tarafından yapılan açıklamada, UN Ro-Ro'nun 950 milyon euro karşılığında satın alındığı duyuruldu. Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

Açıklamada U.N. Ro-Ro'nun son derece kârlı bir şirket olduğu ve pazar payı itibariyle Türkiye'de en yakın rakibini ikiye katladığı belirtildi.

Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro'da 12 Ro-Ro gemisi bulunuyor. Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor.

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dev Lojistik şirketiUN Ro-Royu
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