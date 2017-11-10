Türkiye'nin altında 2,5 trilyon dolar yatıyor!

DÜNYA genelinde sanayide kullanılan 90 maden çeşidinden 77 adedi Türkiye'de bulunuyor. Söz konusu madenlerin rezerv durumları göz önünde bulundurulduğunda yer altı kaynaklarından toplamda 2,5 trilyon dolara yakın finans elde edilebileceği öngörülüyor. Dünyada nadir bulunan bir kireç taşı olan dolomit başta olmak üzere rezerv yoğunluğu sırasına göre;mermer, linyit-taş kömürü, kaya tuzu, bor, ponza ve bakır sanayide kullanılan başlıca madenler arasında. Bunun dışında oldukça sevilen ve beğenilerek kullanılan ürünlerden biri olan altın rezervlerine bakıldığında ise, topraklarımızda 7 bin ton altın rezervinin bulunduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ortalama 6 bin 500 ton net rezervden bahsedilse de bununla birlikte altından sonra oldukça değerli olan gümüş rezervinin de bin 926 ton olduğu belirlendi.

7 BİN TON REZERV İÇİN 8 TESİS FAALİYETTE

Ülkemizde bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege, Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Halen üretime hazır olan altın yataklarında 1 tonda 1,2 gr ile 12,65 gr arasında değişen miktarlarda altın bulunduğu ifade ediliyor. Buna göre işletilebilir altın rezervleri metal bazında toplam 840 ton olarak belirlendi.

Türkiye altın potansiyelinin 6-7 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. Halen ülkemizde, İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart, Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/Kocasinan ve Uşak/Eşme-Kışla dağ'daki altın işletmelerinde altın üretimi yapılmakta.

PETROL ÜRETİMİ

Petrol üretimi konusunda 2016 yılının istatistiklerine göre Batman, Diyarbakır, Edirne ve Silivri'de açılan kuyulardan günde 51 bin varil petrol çıkarılıyor. 2017 Temmuz ayından bu yana toplam 42 adet kuyu açılmış ve açılan bu kuyularda 73 bin 867 metre sondaj yapıldı. Başlangıçtan günümüze kadar 4 bin 776 adet kuyu açılmış olup 79 doğalgaz sahası ve 144 ham petrol sahası olmak üzere toplam 223 saha keşfedildiği ifade edildi.

Bilim insanları dünya üzerinde genel olarak ticareti yapılmakta olan 90 çeşit maden bulunduğunu tespit etti.

Bu madenlerin toplam 77 adedi Türkiye'de bulunurken her türlü ticaretin içerisinde adları geçtiği belirlendi. Bahsi geçen bu madenlerin toplam piyasadaki değerine bakıldığında ise 2,5 trilyon dolarlık bir serveti elimizde barındırdığımız ortaya çıkıyor. Konuyla alakalı ülkemizde bulunan, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yaptığı araştırmalar neticesinde, ülkemizde en fazla 15,8 milyar tonluk serveti ile dolomit bulunmaktadır. Çok nadir bulunmakta olan bir kireç taşı türü olan dolomit, hem seramik yapımında hem de cam yapımında oldukça değerli gören bir maden. Bunun dışında yüksek meblağdan düşük meblağa göre sıralanırsa; 13,9 milyar ton mermer, 12,3 milyar ton linyit kömürü, 1,2 milyar ton taş kömürü, 5,7 milyar ton kaya tuzu, 3 milyar ton bor, 1,5 milyar ton ponza, 1,9 milyar ton da bakır cevheri bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 7 BİN TON ALTIN REZERVİ VAR

Bunun dışında ülkemizde oldukça sevilen ve beğenilerek kullanılan ürünlerden biri olan altın rezervlerine bakıldığında ise, topraklarımızda 7 bin ton altın rezervinin bulunduğu gözlerden kaçmamaktadır. Ortalama 6 bin 500 ton net rezervden bahsedilse de bununla birlikte altından sonra oldukça değerli olan gümüş rezervinin de bin 926 ton olduğu belirlenmiştir. Yine dünya çapında maden ticareti konusunda kendisine yer edinen madenlerden feldspat madeninin rezervinin 239 bin ton, fosfat kayası madeninin 70 milyon ton ve manganez madeninin 4 milyon ton olduğu bilgisi elde edilmişti.

ALTINDA YABANCI FİRMALARA AİT 8 TESİS FAALİYETTE

Ülkemizde bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege, Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Halen üretime hazır olan altın yataklarında 1 tonda 1,2 gr ile 12,65 gr arasında değişen miktarlarda altın bulunduğu ifade ediliyor. Buna göre işletilebilir altın rezervleri metal bazında toplam 840 ton olarak belirlendi. Jeolojik yapısı ve dünyadaki altın oluşum modellerine dayanılarak yapılan hesaplamaya göre Türkiye altın potansiyelinin 6-7 bin ton olduğu tahmin edilmektedir. Halen ülkemizde, İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart, Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/Kocasinan ve Uşak/Eşme-Kışladağ'daki altın işletmelerinde altın üretimi yapılmaktadır.

DÜNYADA ALTIN ÜRETİMİ

Dünyada toplam işletilebilir altın rezervi 56 bin ton dolaylarında. Rezervin yaklaşık yüzde 50'ye yakını dünya altın üretiminde ilk sıralarda yer alan G. Afrika, ABD, Çin, Avustralya, Kanada ve Peru arasında paylaşılmaktadır. Dünya altın üretimi Amerikalı Yerbilimsel Araştırma Kurumu (USGS) tahminlerine göre 3 bin ton civarında (2015) olup üretimin yüzde 51'i bu altı ülkede yapılmaktadır. 2002 yılından itibaren altın üretimindeki kesintisiz artış, 2013 yılında yerini durgunluğa ve 2014 yılının ilk üççeyreği itibariyle, toplam altın arzı bir önceki yılın dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalarak 3 bin 147 tona geriledi. Söz konusu dönemde toplam altın talebi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artarak 2 bin 958 tona yükseldi. Gelişmiş ülkelerde halen, GSMH' da madenciliğin payı; ABD yüzde 4,2, Almanya da 4,0, Kanada 7,5, Avustralya da 8,7, Bağımsız Devlet Topluluğu ülkelerinde (BDT) 20 ile 25 arası, Türkiye'de ise yüzde 1,2 düzeyindedir.