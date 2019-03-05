Türkiye'nin altın rezervi azaldı

Türkiye'nin altın rezervi azaldı, Çin ve Hindistan ise rezervlerini artırdı.

Türkiye'nin altın rezervi azaldı
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IMF verilerine göre ocak ayında Türkiye'nin altın rezervi bir önceki aya göre azalırken, Çin, Hindistan ve Katar altın rezervlerini artırdılar.
Ocak ayında Türkiye'nin altın rezervi 5,44 ton azalarak 482,75 ton oldu.
Çin'in altın rezervini 11,82 ton artırarak 1864,39 tona çıkardığı ocak ayında, Katar'ın altın rezervi 6,26 ton artışla 37,52 ton ve
Hindistan'ın altın rezervi 6,53 ton artışla 606,99 ton olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 07:24
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