IMF verilerine göre ocak ayında Türkiye'nin altın rezervi bir önceki aya göre azalırken, Çin, Hindistan ve Katar altın rezervlerini artırdılar.
Ocak ayında Türkiye'nin altın rezervi 5,44 ton azalarak 482,75 ton oldu.
Çin'in altın rezervini 11,82 ton artırarak 1864,39 tona çıkardığı ocak ayında, Katar'ın altın rezervi 6,26 ton artışla 37,52 ton ve
Hindistan'ın altın rezervi 6,53 ton artışla 606,99 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin altın rezervi azaldı
Türkiye'nin altın rezervi azaldı, Çin ve Hindistan ise rezervlerini artırdı.
IMF verilerine göre ocak ayında Türkiye'nin altın rezervi bir önceki aya göre azalırken, Çin, Hindistan ve Katar altın rezervlerini artırdılar.
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