Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya geriledi.

Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor
banner404

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin 2018 yılı  uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin AB'den ithalatı 2017 yılında 84,8 milyar  avrodan 2018 yılında 77,2 milyar avroya düştü.

Türkiye'nin AB'ye ihracatı ise 2017 yılındaki 69,8 milyar avro  seviyesinden 2018'de 76,1 milyar avroya yükseldi. Böylece, Türkiye'nin AB ile  ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar  avroya kadar indi.

Avro Bölgesi ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi'nin 2018 yılında toplam ihracatı 2017'nin aynı dönemine  göre yüzde 3,7 artarak 2 trilyon 276,3 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,2  yükselerek 2 trilyon 82,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro  Bölgesi, söz konusu dönemde 194,2 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Aynı dönemde AB'nin toplam ihracatı önceki yılın ocak-aralık dönemine  göre yüzde 4 yükselerek 1 trilyon 954,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,5  artarak 1 trilyon 977,5 milyar avroya ulaştı. AB, ocak-aralık döneminde 22,6  milyar avro ticaret açığı verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden otomotiv...
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden otomotiv...
  1. EKONOMİ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472