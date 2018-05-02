Türkiye, İrlanda'dan 2000 sığır daha ithal ediyor

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Viastar firması Türkiye'ye yaklaşık 2 bin baş daha sığır ihracatı yapmaya hazırlanıyor. Her biri en az 400 kilogram ağırlığında olan hayvanlar haftaya Çarşamba günü İrlanda karasularından hareket edecek.
Söz konusu firma daha önce de Türkiye'ye iki ayrı kez ihracat yapmıştı. Son parti ile birlikte İrlanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 7820 başa ulaşacak.
Öte yandan İrlanda'dan Türkiye bu yıl içinde ihraç edilen buzağı sayısı ise 2 bin 233 adet oldu.
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