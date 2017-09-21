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Türkiye ilk sırada yer aldı

Şu an tam mevsimi olan hem tatlı hem de faydalı olan incirin üretiminde en fazla ihracaatı yapan ülke Türkiye oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı dünya toplam incir ihracatı 392 milyon dolar olurken, söz konusu yılda Türkiye yaklaşık 250 milyon dolarlık incir ihracatı gerçekleştirdi

Türkiye ilk sırada yer aldı

Şu an tam mevsimi olan hem tatlı hem de faydalı olan incirin üretiminde en fazla ihracaatı yapan ülke Türkiye oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı dünya toplam incir ihracatı 392 milyon dolar olurken, söz konusu yılda Türkiye yaklaşık 250 milyon dolarlık incir ihracatı gerçekleştirdi

21 Eylül 2017 Perşembe 12:54
Türkiye ilk sırada yer aldı
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TÜM semavi dinlerde kutsal meyve olarak kabul edilen, Hristiyanların Noel sofralarının vazgeçilmezi incir ve kuru incir ihracatta rekora koşuyor. Türkiye, 2016’da dünya incir ihracatının %63,7'sini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Sonbaharın lezzetli meyvelerinden biri olan incire dış ülkeler tarafından talep yoğun. Neredeyse  kendimiz yemiyoruz dış ülkelere ihraacatını yapıyoruz. Uzmanlar özellikle de kış aylarının vazgeçilmezi olan incirin mevsiminde tüketilmesi sağlığa da çok faydalı olacağını söylüyor. İhracaatta dış ülkeler kuru inciri tercih ederken taze incir % 13 oranında kaldı. Kuru incire göre düşük kalan bu oran yabancı vatandaşların  taze inciri fazla tercih etmediklerini gösteriyor.

İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye, 2016 yılında dünya incir ihracatının %63,7'sini  gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Toplam incir ihracatında en yüksek paya sahip diğer ülkeler sırasıyla  %4,9 ile ABD, %4,5 ile Hollanda, %4,1 ile İspanya, %3,8 ile Almanya ve  %2,9 ile Yunanistan oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’nin 2016 yılı incir ihracatının %87’sini kurutulmuş  incir, %13’ünü ise taze incir oluşturdu. 2014 yılında 280 milyon  dolara ulaşan incir ihracatı, 2015 yılında %10,1 azalarak 252 milyon  dolara geriledi. 2016 yılında da bir önceki yıla göre %1,1 gerileyen  ihracat 249,5 milyon dolar oldu.  Türkiye 2016 yılında dünyanın 96 ülkesine incir ihracatı  gerçekleştirdi. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya %16,5 pay ile  ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla %14,6 pay ile Fransa, %8,6  pay ile ABD, %5,2 pay ile İtalya, %4,1 pay ile İngiltere ve %4’er pay  ile İsviçre ve Hollanda takip etti. “

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Anahtar Kelimeler:
IncirIhracat
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