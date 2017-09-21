Türkiye ilk sırada yer aldı

TÜM semavi dinlerde kutsal meyve olarak kabul edilen, Hristiyanların Noel sofralarının vazgeçilmezi incir ve kuru incir ihracatta rekora koşuyor. Türkiye, 2016’da dünya incir ihracatının %63,7'sini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Sonbaharın lezzetli meyvelerinden biri olan incire dış ülkeler tarafından talep yoğun. Neredeyse kendimiz yemiyoruz dış ülkelere ihraacatını yapıyoruz. Uzmanlar özellikle de kış aylarının vazgeçilmezi olan incirin mevsiminde tüketilmesi sağlığa da çok faydalı olacağını söylüyor. İhracaatta dış ülkeler kuru inciri tercih ederken taze incir % 13 oranında kaldı. Kuru incire göre düşük kalan bu oran yabancı vatandaşların taze inciri fazla tercih etmediklerini gösteriyor.

İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye, 2016 yılında dünya incir ihracatının %63,7'sini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Toplam incir ihracatında en yüksek paya sahip diğer ülkeler sırasıyla %4,9 ile ABD, %4,5 ile Hollanda, %4,1 ile İspanya, %3,8 ile Almanya ve %2,9 ile Yunanistan oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye’nin 2016 yılı incir ihracatının %87’sini kurutulmuş incir, %13’ünü ise taze incir oluşturdu. 2014 yılında 280 milyon dolara ulaşan incir ihracatı, 2015 yılında %10,1 azalarak 252 milyon dolara geriledi. 2016 yılında da bir önceki yıla göre %1,1 gerileyen ihracat 249,5 milyon dolar oldu. Türkiye 2016 yılında dünyanın 96 ülkesine incir ihracatı gerçekleştirdi. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya %16,5 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla %14,6 pay ile Fransa, %8,6 pay ile ABD, %5,2 pay ile İtalya, %4,1 pay ile İngiltere ve %4’er pay ile İsviçre ve Hollanda takip etti. “