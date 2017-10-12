Türkiye ile Rusya arasında tarım savaşı

RUSYA Tarım Bakanı Aleksander Tkaçev, Türkiye’nin Rus tarım ürünlerine uyguladığı yeni kısıtlamalara karşılık vereceklerini söyledi. BBC Türkçe’nin Rus haber ajansı TASS’tan aktardığına göre Bakan Tkaçev, “Bunu hiç beklemiyorduk, tam tersine gümrük rejiminin kolaylaştırılması gerek. Dolayısıyla bu tür gelişmeler olunca sebze, meyve, mandalina ve portakal gibi narenciye ithalatına uygun karşılığı vereceğiz” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı’nın 9 Ekim itibariyle Rusya’dan ithal edilen yedi tarım ürünü için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını söylemişti.



En büyük tedarikçiler



Rusya’dan ithal edilen bu ürünler arasında buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday yer alıyor. Türkiye, Rusya’nın en büyük tahıl ithalatı pazarlarından birisiyken Rusya da Türkiye’nin en büyük yaş sebze meyve ithalatı pazarlarından. Türkiye Rusya’dan aldığı buğdayı işleyip dünya pazarlarına ihraç ediyor. Rusya da Türkiye’den aldığı ürünleri iç pazarda değerlendiriyor. Türkiye’nin bu ürünler için fatura onayı getirmesine önceki gün ihracatıçar tepki göstermiş ve 2 milyar dolarlık ihracat yapan hububatçının zor duruma düştüğünü açıklamıştı.